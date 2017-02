Manifestación por la dignidad de galgos, podencos y todos los perros de caza en Málaga

Febrero es el mes de los galgos en España, pero no para bien. Concluye la temporada de caza y miles de ellos son abandonados por los cazadores que consideran que 'ya no sirven' o que prefieren no mantenerlos. Por esta razón, la Asociación Málaga Perruna lleva desde 2011 manifestándose en estas fechas para concienciar a la ciudadanía y a los políticos de cambiar esta situación en nuestro país. La cita, el domingo 5 de febrero a las 12:00 horas en la Plaza de la Marina.

Teresa Recojo, presidenta de la asociación, explica que “esta situación no es decente de un país civilizado”. Añade que “cada año se abandonan entre 50.000 y 60.000 galgos en España, de los que muchos terminan muertos o en las perreras”. El galgo español, un animal noble y dócil, ha pasado a ser exportado a otros países interesados en él tanto por su aspecto como por su forma de ser. “Es una raza que es muy raro que llegue a vieja, ya que solo sobreviven los que son adoptados”. Cuando llegan a los tres años aproximadamente, los cazadores consideran que ya no son válidos para cazar y se deshacen de ellos, muchas veces de forma inhumana.

Por otro lado, Cristina Martín, vicepresidenta de la Asociación Málaga Perruna, añade que el objetivo de la manifestación no es poner en entredicho el tema de la caza, sino la permisividad que las leyes tienen con el trato que los cazadores dan a los animales. “Si cualquier vecino no puede tener a sus perros atados durante días en malas condiciones o sin darles de comer, los cazadores tampoco. Queremos luchar contra esa permisividad. Contra la crianza indiscriminada de perros de caza que son abandonados con tres meses si no sirven o las perras que se utilizan para criar hasta que mueren”, explica Martín.