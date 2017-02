Juanma Moreno exige a Díaz que tome personalmente las riendas para dar respuesta "al colapso" sanitario andaluz

Señ. Juanma Moreno ¿No le da vergüenza hablar de salud? ¿Cuanto ha recortado a las Autonomias del signo que sean el Presidente de su partido? ¿Cuanto nos roba a los pensionistas que no pueden pagar las medicinas? Callese y no hable de lo bien lo hace el PP sobre Sanidad, no siga haciendo el ridiculo.