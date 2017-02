Favorable acogida a la eliminación de la lista de espera, pero preocupación por la subida de la ratio

Asociaciones de padres, directores y sindicatos han acogido favorablemente la decisión de la Consejería de Educación de eliminar las listas de espera en el proceso de escolarización del alumnado, aunque desde algunos sindicatos dijeron que «estaremos vigilantes» para que esta medida no suponga un aumento de la ratio (número de alumnos por aula). «Nuestra preocupación es que se emplee la excepcionalidad derivada de la movilidad forzosa como coartada para aumentar de forma ilegal la ratio de los centros», señaló Francisco González, de CSI-F Málaga, algo en lo que coincide María del Amo, de ANPE: «Este aumento será positivo para que las familias puedan tener acceso a un centro cercano, pero insistimos que debe ser con el consiguiente aumento de líneas y de profesorado en los mismos». Félix Martín, de CC OO, recuerda que «en ninguna normativa se contemplaban las lista, lo que se hace es zanjar el tema para que no existan dudas, finalizado el periodo ordinario, solo hay escolarizaciones extraordinarias por causas sobrevenidas». Para CSIF Málaga, quitar la lista de espera «es simplemente eliminar algo que no estaba regulado por normativa».