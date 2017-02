La escuela concertada confía en que la Junta mantendrá la actual oferta en Málaga

El lunes se cerró el plazo para solicitar las renovación de los conciertos educativos por parte de los centros privados y, como viene sucediendo en los últimos años, sindicatos y partidos de izquierda presionan para que la Junta elimine los conciertos. Pero ayer, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, dejó claro en el Parlamento que se mantendrá concertadas las unidades «necesarias» para asegurar la escolarización, aunque al mismo tiempo afirmó que no se van a suscribir nuevos conciertos porque su prioridad es «fortalecer la escuela pública».

noticias relacionadas Favorable acogida a la eliminación de la lista de espera, pero preocupación por la subida de la ratio

Las dos grandes organizaciones patronales de la concertada en Málaga, Escuelas Católicas, con 70 colegios, y la Asociación Provincial de Centros de Enseñanza Privada, CECE –con 62– se muestran confiados en que en Málaga se mantendrán los conciertos actuales, y sólo podría estar en peligro uno en Ronda por el descenso del número de alumnos.

El sábado 18 se ha convocado una concentración en defensa de la enseñanza concertada, que Escuelas Católicas de Málaga apoya «por solidaridad con provincias andaluzas donde sí puede haber problemas», señala su presidente, Francisco Luis Martínez. Pero, al mismo tiempo, asegura que en Málaga la concertada es tratada «con equidad y justicia. No estamos en contra ni en confrontación ni con la Consejería ni con los compañeros de la pública», afirma. Pero sí cree necesario mantener el equilibro entre la pública y la concertada, reclama las mismas condiciones de trabajo, porque la concertada «no es subordinada de la pública», sino una red paralela, y apela al derecho de los padres a elegir centro escolar. «No se trata de confrontar, sino de sumar y apostar por la calidad de la educación en Andalucía», sostiene. Los conciertos, según el presidente de Escuelas Católicas, se deben mantener en todos los casos en los que haya alumnos suficientes. «Si un centro no tiene alumnos, no hay nada que decir; pero si tiene la escolarización al completo, el concierto hay que mantenerlo».

Alarma innecesaria

Desde la otra gran patronal, la Asociación Provincial de Centros de Enseñanza Privada, CECE, se hace un llamamiento a la calma y al diálogo. Ramón Seco, presidente provincial y vicepresidente andaluz, asegura que «apostamos por el diálogo con las autoridades educativas». En este sentido, asegura que en una reciente reunión con la viceconsejera de Educación «hemos recibido noticias muy tranquilizadoras». Recuerda que acaba de terminar el plazo que tienen los centros para solicitar la renovación de los conciertos, y que en marzo de abre el periodo de escolarización, por lo que aún es muy pronto para saber si habrá centros que pierdan los conciertos. Según Seco, la cuestión de la enseñanza concertada hay que abordarla a partir de dos premisas: en primer lugar, el derecho de los padres a la libre elección de centro, que viene reconocido en la Constitución y en la ley educativa en vigor, la LOMCE. Y, en segundo lugar, que la enseñanza concertada es «complementaria a la pública, no subsidiaria, y como tal queremos que se nos trate».

«Se ha creado una alarma excesiva», afirmó, y considera que los centros que pueden estar afectados por una reducción de unidades concertadas pueden ser unos diez en toda Andalucía y en la provincia uno, en concreto en Ronda, por el descenso de la natalidad.