Urbanismo se plantea ahora no mover al marqués de Larios

Aún no está del todo claro que la escultura del marqués de Larios tenga que abandonar su actual posición a raíz de la transformación de la Alameda Principal que proyecta el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Según ha podido conocer este periódico, los técnicos del Consistorio barajan la opción tanto de desplazar el monumento hacia la entrada de la calle Larios para que los viales de tráfico que permanecerán entre la Alameda y la plaza de la Marina pueden trazarse en línea recta, como el planteamiento de dejarlo en el lugar en el que se encuentra, pero en una rotonda más pequeña, de un modo semejante a como se situó la escultura de ManuelAgustín Heredia en la avenida que lleva su nombre, junto al puerto.

Según las fuentes consultadas, la permanencia del marqués de Larios en una rotonda más reducida no restaría efectividad al proyecto para transformar la Alameda en un espacio más peatonal, cerrando a la circulación sus calzadas laterales. No obstante, aún no se ha descartado la posibilidad de mover la escultura a otro lugar de este enclave, siempre que ello no suponga restarle visibilidad.

Eso sí, en el caso de que el marqués permanezca en su actual posición, no estará sobre una salida de humos del aparcamiento de la plaza de la Marina, como sucede en la actualidad, ya que de cualquier modo está previsto trasladar esta ventilación del ‘parking’ hacia los laterales de este eje peatonal y viario, en el que permanecerán en su zona central dos carriles para la circulación de vehículos privados en sentido oeste (la dirección hacia el este la asumiría el eje de la avenida de Manuel Agustín Heredia) y otros dos en ambos sentidos para el transporte público, autobuses y taxis.