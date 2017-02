¿Examen específico para los que suspendieron?

Una de las cuestiones que aún no se han resuelto es qué pasará con los estudiantes que no aprobaron el año pasado Bachillerato o selectividad, e incluso aquellos que no alcanzaron nota para estudiar la carrera que desean y que quieren repetir la prueba para mejorar su calificación. Una disposición transitoria en la orden ministerial de finales de diciembre establece que la calificación para el acceso a la universidad será la calificación final obtenida en Bachillerato. Pero esta nota es sobre 10, mientras que en selectividad se puntúa sobre 14. Los rectores elevaron al ministerio una consulta para que aclare esta cuestión. Mientras se pronuncian, se barajan dos opciones: un examen ‘escoba’ para dar opción a todos estos alumnos, con un temario LOE (la anterior ley educativa) o bien que se contemple la nota de Bachillerato para la fase general (en la que también se puntúa sobre 10) y se examinen de las materias de la fase específica, en la que ya pueden sumas 4 puntos a la nota final.