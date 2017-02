La Diputación está dispuesta a aportar financiación para el nuevo Carlos Haya en el Civil

La Diputación de Málaga está poniendo todo de su parte para allanar el camino e incitar a la Junta de Andalucía a acometer la construcción del nuevo hospital Carlos Haya en los terrenos del Civil -utilizados actualmente como aparcamientos- tal y como plantearon hace unos días un grupo de profesionales del SAS (en su mayoría jefes de servicio y directores de unidades de gestión clínicas) al consejero de Salud, Aquilino Alonso. Si el pasado lunes el pleno provincial acordó por unanimidad ceder los suelos de su propiedad a la Administración autonómica, ayer el presidente de la institución, Elías Bendodo, anunció que la Diputación está dispuesta a ayudar en la financiación de esta nueva infraestructura sanitaria.

Bendodo hizo el anuncio durante una visita a estos suelos junto a los portavoces del PP, Francisca Caracuel; PSOE, Francisco Conejo, y Málaga Ahora, Rosa Galindo, y los viceportavoces de Ciudadanos, Teresa Pardo, e IU, Teresa Sánchez. Un acto con el que la Diputación quiso visualizar el clima de consenso y unanimidad en la reclamación de esta infraestructura sanitaria para mejorar la situación de la sanidad pública en la capital.

El presidente de la Diputación afirmó que el estado económico de la institución provincial es «bueno», con una deuda financiera que se prevé que sea cero en 2018 y por ello tendió la mano a la Junta para colaborar poniendo dinero en la construcción del nuevo Carlos Haya. No precisó ni la cuantía ni el porcentaje, ya que aún no se conoce el proyecto. No sería la primera vez que la institución provincial colaborase con la Consejería de Salud para financiar infraestructuras sanitarias ya que lo hizo en la construcción y puesta en servicio del Hospital del Guadalhorce o lo va a hacer cofinanciando el chare de Estepona o mejorando los accesos al nuevo hospital de Ronda.

El ofrecimiento de ayuda económica anunciado por Bendodo contó con el respaldo unánime de los grupos políticos. Conejo dijo que apoyan la propuesta de financiación por parte de la Diputación, mientras que Sánchez apuntó que su grupo está conforme en que la Diputación aporte dinero para el nuevo hospital. «Tenemos un compromiso pleno con la sanidad pública y si es necesario financiarlo, dentro de una racionalización, apoyaremos la financiación», dijo Pardo. Por su parte, Galindo añadió: «Para todo lo que sea mejorar la sanidad nos va a tener a su lado».

Con la visita de ayer, los grupos políticos reiteraron la voluntad de la Diputación de ceder los terrenos a la Junta siempre que se den garantías de que el proyecto de nuevo Carlos Haya tendrá financiación, un cronograma con los plazos de inicio y finalización de obras y de puesta en servicio, y el compromiso de que no se desmantelarán otros servicios sanitarios de la ciudad.

Bendodo reclamó a la Junta que construya «cuanto antes» el nuevo centro sanitario, mientras que Conejo expuso que la Consejería de Salud tiene «plena disposición» y que será la mesa de trabajo que se creará al efecto la que determine y consensúe la mejor opción para Málaga.