Defensas del 'caso Edu' piden que se archive la causa

Las defensas de los funcionarios y ex cargos públicos investigados en la causa por las presuntas irregularidades en dos convocatorias de subvenciones para cursos de formación para desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado como 'caso Edu', han solicitado el sobreseimiento del procedimiento. Así lo han asegurado a Europa Press varias fuentes judiciales, quienes han señalado que la petición se fundamenta en que no existen indicios de delito ni de irregularidad alguna.