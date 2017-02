Así comerán los policías locales de Málaga que trabajen esta Semana Santa

La desigualdad de los que cobran del estado y los que trabajan para pagar a los que cobran del estado y que vivan bien cada vez es mayor.





Que tiempos aquellos donde un maestro escuela no tenia ni para pipas pero lo daba todo luchando contra el analfabetismo.





Los funcionarios no deben creerse superiores a los que les pagan el sueldo, su corporativismo es ridículo pues pueden acabar con la gallina de los huevos de oro si no comprenden que los paganinis no estamos para gastos superfluos.