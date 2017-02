EL CARNAVAL QUE NOS ESPERA

Cuentan los entendidos que cuando el carnaval se celebra en febrero, el nivel de las agrupaciones aumenta. Febrero ha llegado y hoy se alzará el telón de un concurso de agrupaciones de canto que se antoja histórico. Más allá de los caprichos del calendario -el concurso no arrancaba en febrero desde el año 2014-, el certamen de coplas de este año se ha reservado una página de oro en los anales de la historia por diferentes motivos mucho antes de comenzar: la mayor participación de todos los tiempos, la recuperación de las cuatro modalidades, la vuelta a los escenarios de agrupaciones consagradas...

LAS ACTUACIONES DE HOY

u21.00 horas. Murga 'No me toques las palmas que me conozco'.

u21.30 h. Comparsa 'La comparsa del maestro', de Málaga.

u22.00 horas. Murga 'Por ahí no paso', de Rute (Córdoba).

u22.30 h. Comparsa 'Hábitat', de Benamejí (Córdoba).

u23.30. Comparsa 'Bésame', de Marbella (cabeza de serie).

u00.00 horas. Murga 'Los estrellaos', de Estepona.

u00.30 h. Comparsa 'Ánimas', de Puente Genil (Córdoba).

u01.00 horas. Murga 'A nuestro aire', de Marbella.