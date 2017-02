Bernardo de Gálvez ocupa su lugar

esto esta lleno de heroes de piedra.... no se yo si entre sus gestas heroicas se colaran muertes y genocidios .....igual no.... pero el 35% de la poblacion cree que el sol gira y la tierra no...

Mira, de verdad...... yo flipo.

Soy de izquierdas a más no poder pero macho...... algunos os empeñáis en perder el tiempo en chorradas, en hacer simbología en cualquier situación o en buscarla si no la hay o encontrar reivindicación hasta en un chicle pegado en el suelo.....





Vamos a ver, que no se pueden juzgar hechos de otras épocas bajo el pensamiento de la actualidad, no se puede, así de fácil. En la historia de éste personaje hasta donde yo sé, que no es mucho, no se tiene constancia de ningún genocidio, pero vaya que era una guerra y se mataron personas...... pero eso, en otro contexto histórico, no a la salida del Mercadona.....