Teatinos, a media luz

Sorprende que un barrio moderno como es Teatinos tenga problemas de alumbrado público. Es a lo que se refiere Francisco José Hidalgo en una queja que envía por facebook a esta sección. «El tramo de calle que va desde la rotonda del Hospital Clínico hasta la rotonda de la avenida de Plutarco -conocida como la del Kalúa- es una boca de lobo cada vez que anochece desde hace muchísimos años ya, sobre todo, desde la rotonda del Clínico hasta el cruce de Eolo con calle Demóstenes, ya que las farolas tienen las luminarias sucias, algunas ni funcionan, y encima están por encima de los árboles, de gran porte. Esto hace que por las noches, pasear por la acera, sea en el sentido que sea, sea toda una aventura, ya que apenas se ven a las personas, sobre todo, en algunos puntos de la acera que da al aulario. Ya que el Ayuntamiento está acometiendo la renovación del alumbrado a led en distintos puntos no estaría de más que actuasen de algún modo en esta zona para mejorar la calidad lumínica de la zona, aunque sea sustituyendo las farolas por otras que sean bajas, como se han hecho en otros puntos de la ciudad, como tienen en la Calle Luis de Barahona de Soto, por ejemplo». Señala que se trata de un tema del que ya era conocedor el Ayuntamiento, aunque dice que «en estos años no han hecho absolutamente nada, incluyendo en el paso de peatones que da a la parada del autobús del 8 a la altura del Clínico, que da también a la parada de taxis, generando bastante inseguridad». «Además, ya he denunciado en distintos momentos tanto al distrito como mediante Gecor, e incluso a la concejala de Servicios Operativos -sin respuestas vía e-mail- que por el Romeral hay también una serie de luminarias bastante sucias, con una capa gruesa de polvo, que impiden que fluya el flujo de luz que permite la óptica y lámpara de las mismas, sin que hasta la fecha se haya hecho nada al respecto».

las torretas eléctricas, que siguen ocupando las calles de Teatinos. / J.M.A.

Teatinos. Líneas eléctricas de alta tensión

Una situación la que plantea este ciudadano que se produce en una zona donde todavía se observan las enormes torretas del tendido eléctrico que pasan por la calle Demóstenes, justo por detrás del Clínico, y recorren casi toda la calle Eolo hasta Navarro Ledesma, dando una imagen de otra época, además de ocupar un gran espacio y suponer un obstáculo. Además de afear la zona y suponer un impacto visual más que negativo, ese tendido está cerca de las viviendas y colegios, por lo que muchos ciudadanos no entienden que esa red eléctrica no haya sido soterrada ya al haber pasado más de dos décadas desde que se urbanizara la zona. Y no es esta la única línea eléctrica aérea existente en la zona de Teatinos, pues aún continúa levantada también una red de alta tensión que atraviesa la Finca La Palma.