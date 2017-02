«He salido en pijama porque tenía prisa. Me da igual lo que opine la gente»

Entre sombras, nubes y churros en la barra de la cafetería 'Los Monaguillos' se escucha: “Ayer os vi en la tele por lo de los pijamas”. Desde que el lunes SUR se hiciera eco del panel que prohíbe en este local la entrada a toda persona con pijama o bata, son muchos los medios que se han puesto en contacto con el establecimiento. “Ha sido un no parar lo de estos días”, comenta Darío Díaz mientras atiende varias mesas. ¿Pero cómo ha repercutido en los clientes? El camarero añade que “la afluencia se ha mantenido más o menos igual, algunos han cambiado su vestimenta y otros es verdad que han dejado de venir”.

Juan Sánchez, cliente habitual del local, opina mientras desayuna unos churros en la barra: “Lo de ir en pijama me parece poco ético, una situación barriobajera que no causa buena sensación. Es propio de los suburbios, pero sin discriminar a nadie, cada uno debe saber hasta dónde puede llegar”.

Otra mujer pasea con el polémico atuendo por la citada calle. / Jon A. Sedano

Desde el hotel Málaga Centro, situado también en la calle Mármoles, reconocen que muchos turistas les preguntan "si hay un hospital cerca o si la ropa que llevan es la misma que usan para dormir”. Su respuesta, ante "la mala imagen que se llevan", es siempre la misma: “Esto no ocurre en toda Málaga, es algo puntual de esta zona, de hecho se da solo en este tramo de la calle”. Añaden además que la propuesta de la cafetería les ha encantado: "Le han echado valor al oponerse a gran parte del público”.

Pero, ¿por qué utilizan ropa destinada a dormir para salir a la calle? Damos un paseo por la calle Mármoles y encontramos a varias personas vestidas con el polémico atuendo. Unas se niegan a responder, otras en cambio no tienen reparo. Una mujer sale de una tienda de ropa con unas zapatillas de casa, un pijama de franela con ositos estampados y un abrigo para resguardarse del frío. ¿Por qué ha elegido bajar a la calle esta mañana en pijama? “He salido corriendo a hacer unos mandados y me he puesto esto. Es cómodo, rápido de poner y la verdad es que me da igual lo que piense el resto de la gente”.

La polémica sobre si es lícito o no salir a la calle está servida desde que la cafetería 'Los Monaguillos' pusiera hace unos días una pizarra con el mensaje "ATENCIÓN: Prohibida la entrada a toda persona en pijama o bata. Disculpen las molestias. La empresa". Las redes sociales se han llenado en su mayoría de comentarios a favor de esta medida, alegando que "cada prenda está destinada para una cosa y el pijama es para dormir, no para salir a la calle".