La unión temporal de empresas de Ramón Calderón y Agustín Trapero se queda fuera del concurso de La Malagueta

La unión temporal de empresas (ute) Sinta-Biznaga de la que forman parte el ganadero Agustín Trapero y el expresidente del Real Madrid Ramón Calderón se ha quedado fuera del concurso público para la gestión de la plaza de toros de La Malagueta durante los próximos cuatro años. Así lo ha dictaminado esta mañana la mesa técnica de la Diputación de Málaga -propietaria del coso-, por lo que quedan cuatro licitadores: Carlos Zuñiga, José María Garzón, Alberto Bailleres junto a José Cutiño y la alianza formada por Simón Casas, Manuel Martínez Erice, Toño Matilla, Ramón Valencia (de la empresa Pagés) y los malagueños José Luis Martín Lorca y José Carlos Escribano que se presenta con la empresa Toros del Mediterráneo.

La secretaria de la mesa técnica ha anunciado que la ute Sinta-Biznaga no se ajusta al objeto del contrato y por ello no puede concurrir al concurso. Representantes de esta empresa presentes en la reunión donde se ha hecho el anuncio han avanzado que esperarán a recibir la notificación oficial para decidir si presentan o no recurso a la decisión.

La mesa técnica se ha reunido hoy en sesión pública para abrir el sobre 'B' del concurso -donde se recogen las ofertas cuya valoración depende de un juicio subjetivo- de los cuatro licitadores que quedaban en liza. Como es preceptivo únicamente se han leído los índices de las ofertas sin que se haya entrado en los detalles de las ofertas.

De lo más llamativo que ha trascendido es que Toros del Mediterráneo lleva en su oferta la celebración de una exposición con cerámicas de Picasso, la celebración del espectáculo Crisol -impulsado por el matador Enrique Ponce- y una carta de compromiso de TorosTV para la retransmisión de espectáculos taurinos de Málaga. Por su parte, la empresa Ruedo de Olivenza (Bailleres/Cutiño) lleva en su oferta un acta notarial referido a las cartas de compromiso de toreros, ganaderos y rejoneadores sin que el por el momento hayan trascendido más detalles de su objetivo.

Por el momento, no hay plazos para la celebración de una próxima reunión técnica en la que se debe abrir el sobre 'C', el de la oferta económica.