El pleno no rompe el ‘share’

El gobierno abierto en lo que se refiere a que los ciudadanos ‘vivan’ los plenos no cala. O bueno, no cala todo lo que a los munícipes les gustaría. El que más y el que menos se prepara sus intervenciones, algunos las dotan de juegos de palabras, se aventuran por los caminos de la poesía, hay quienes se suben al púlpito y sermonean sin pudor a la bancada de enfrente como recurso evasivo; los hay que hablan sin pelos en la lengua, a la pata la llana, y aún así no caen tan mal a sus contrincantes pese a que lo reprueben, el que habla bajito y sin hacer aspavientos por aquello del consenso, o la que se enfada y la lía parda y se queda tan a gusto. ¿Quién no quiere su minuto de gloria?

Y siempre nos quedará el sempiterno alcalde Francisco de la Torre, que tiene el don, más bien la capacidad normativa, de hablar siempre que quiere otorgada por el Reglamento Orgánico de Pleno (ROP) por ser el presidente, y que él usa a discreción, aunque a veces le valga las críticas de la oposición por consumir buena parte del tiempo con sus cuñas.

Pero como se trata de hacer números y saber cómo van las cuentas, del número de visionados de la sesión plenaria no de las asignaciones de los grupos políticos, lo cierto es que el espectáculo plenario de la semana pasada no rompió el ‘share’ en Youtube, plataforma en la que se emitía por primera vez ‘on line’ a través de la cuenta municipal. La media de entradas estuvo en el centenar, aunque hubo picos más altos de 200 en momentos puntuales, cuando se trataron los asuntos más controvertidos, según fuentes municipales. No es de esperar que una sesión plenaria que alcance grandes cifras de espectadores como la controvertida entrevista de Pablo Motos a la famosa tonadillera sin arrepentimiento. Esos son otros registros.

Como decía con retranca el mediático y televisivo portavoz de Izquierda Unida Antonio Romero, el pleno de Málaga no es ‘Pasión de Gavilanes’, aunque sin duda en él se vivan pasiones muchas veces contenidas, voceadas o encontradas. Ciertamente hay que ser muy friki, como decía el otro día un edil con mucha guasa, para tragarse así, sin anestesia, una sesión de esas de cinco horas como la del pasado jueves 26, en la que hay momentos álgidos, claro está, pero en la que otros en los que las palomas del Parque caerían desplomadas del aburrimiento. Ya saben que a los que juntamos letras no nos queda otra.

Valor histórico. Videoteca municipal

Aún así, la herramienta que ha puesto el Ayuntamiento en la mano de los ciudadanos, poder ver el pleno en tiempo real a través de Youtube –al que no hace falta ningún programa adicional como antes para hacerlo a través de la web municipal– supone, sin duda, un adelanto que merece la pena subrayar. El archivo de las sesiones en la misma página de Youtube municipal (https://www.youtube.com/user/AytodeMalaga) también es un ejercicio de transparencia. La sesión del pasado jueves, por ejemplo, ya estaba colgada con la pequeña edición que hay que realizarle, es decir, carátulas del Ayuntamiento, fecha y evento, el lunes; y ayer ‘caía’ la segunda, del viernes, más floja en tiempo y temas.

Una vez colgados en esta plataforma, lo cierto es que plenos y sesiones no suelen superar la decena de visionados, pero tenerlos ahí es contar con una gran videoteca para realizar cualquier consulta. La fidelidad de conocer de primera mano lo que realmente se dijo, con sus imágenes y sonido original. Así cuando algunos se retiren, nos viene a la cabeza el regidor por su anuncio de que no se presentará a las próximas elecciones, pero seguro que caerá alguno más, podrá degustar sus intervenciones a placer, darle al ‘play’, rebobinarse, en fin... que podrá verse con regusto y que quedará ahí almacenado para la posteridad. Incluso podrá ‘enchufar’ a sus nietos a alguna de sus intervenciones brillantes y hacer de abuelo cebolleta si se tercia. La filmoteca municipal plenaria nunca será de Goya, pero es indudable que tiene su valor de videoteca, de archivo histórico municipal.

Ciudadanos y Medina-Montoya. «Extraño cariño» del alcalde

Ciudadanos ha trazado estos días cuál será su línea de actuación con la falta de colaboración del director de Medio Ambiente, Luis Medina-Montoya, en el expediente del jefe de Limpieza archivado. Puesto que la ve sospechosa y falta de responsabilidad institucional, pedirá más información al equipo de gobierno del PP para ver por qué Medina-Montoya entorpeció la investigación de un expediente de estas características. Para el portavoz del grupo naranja, Juan Cassá el director de Medio Ambiente es «un extraño caso de ‘encariñamiento’ del alcalde». El grupo considera que hizo un mal trabajo dejando que se echara a perder el jardín botánico-histórico La Concepción el año pasado, define su gestión en el parque zoosanitario como deficiente y le achaca su incontinencia verbal en las redes sociales, de la que estiman es impropia de un representante institucional. Lo cierto es que ayer, como el que no quiere la cosa, entre todos, le cortaron un traje. De ‘prêt-à-porter’ naranja, pero un atuendo en definitiva.