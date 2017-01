La oposición pone la lupa sobre Medina-Montoya

El archivo del expediente disciplinario al jefe de Limpieza, Julián Laguna, que adelantó ayer este periódico, no pasó desapercibido. Laguna es un funcionario veterano, un viejo conocido de la Casona. Él mismo contaba hace tiempo que había nacido, casualidades de la vida, donde más tarde hubiera de trabajar:en el antiguo Hospital Noble, antes la sede del área de Medio Ambiente hasta que se mudaron hace dos años al edificio de la ‘piel inteligente’, la Gerencia de Urbanismo o al conglomerado de usos múltiples. Como lo quieran llamar, a su elección.

Todos los grupos de la oposición, a excepción de Ciudadanos, ponían ayer la lupa sobre el director del área de Medio Ambiente, Luis Medina-Montoya que, sospechosa o sorpresivamente, no ha querido colaborar con la instrucción del citado expediente disciplinario archivado, tal y como subraya la jueza instructora en el documento al que ha tenido acceso este periódico. De Laguna, sólo estiman, en general, que es obvio que el foco no puede ponerse en un funcionario, que esencialmente se dedica a cumplir órdenes. Hay que ir más arriba, comentaba la portavoz socialista, Mari Carmen Moreno. Tanto ella como el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, y la líder de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, definieron ayer como muy grave que un director general de Medio Ambiente se niegue a colaborar en un proceso administrativo interno de estas características, máxime cuando se trata de dirimir por qué tres autónomos ejercían de empleados públicos o más bien de ‘falsos autónomos’ –denominación que usa la Inspección Laboral–, tal como se indica en las tres sentencias que los juzgados de lo laboral de Málaga han fallado en contra del Ayuntamiento.

Por estos motivos, IU-Málaga para la Gente y su concejal Remedios Ramos pedirán la comparecencia del edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, para que expliqué por qué el director del área, que está bajo sus órdenes, y que es un cargo político de libre designación del equipo de gobierno del PP, no ha colaborado en esta causa que ha abierto el área de Personal; y por qué y quiénes realizaron estos contratos irregulares. La portavoz así como la edil socialista Begoña Medina están estudiando la posibilidad de que el propio Medina-Montoya tenga que comparecer para que dé cuenta, en primera persona, de por qué entorpeció la investigación de un asunto de este calado, máxime cuando es obvio que siendo el máximo responsable debiera ser el más interesado en esclarecer por qué hay contratos que no están conforme a ley.

Zorrilla. No puede despeinarse

Desde que la edil de Fiestas Teresa Porras le dijese al otrora portavoz de IU Pedro Moreno Brenes que el árbol de Navidad de la plaza de la Constitución gastaba lo mismo que un secador de pelo, pero que entendía que no lo supiera porque no lo usaría mucho, en clara alusión a su escasez de cabello, ya ha llovido. Ese pleno de noviembre de 2011 fue la última vez que se hablaron ambos ediles. Las afrentas personales traen estas cosas. Ahora, en 2017, un nuevo capítulo de alopecia parece que se ha convertido en un arma arrojadiza.

El portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, se desternillaba ayer del escrito de prensa en el que Málaga Ahora afirmaba que éste había dicho que lo suyo era la ética «sin despeinarse», en la pasada sesión plenaria para abordar cómo gasta IU la asignación que le da el Ayuntamiento. Este documento obtenía ayer respuesta, a diferencia de la que no le diese en su día Moreno Brenes a Porras:«No puedo despeinarme porque de todos es bien sabido que no hago uso del conocido verbo para acicalarme el pelo», explicaba el susodicho para dejar constancia de que tiene el mismo ‘look’ que el antiguo detective Koyak o de Zinedine Zidane, si se trata de ser más contemporáneos. Convendría que puesto que nadie quiere ser machista ni ‘feminista’ en negativo se intente no abundar en la apariencia física de unos y otros. Si la broma hubiese sido a una mujer, quién nos dice que no hubiese ardido Troya. Afortunadamente, Zorrilla, en vez de dramatizar, se lo tomaba a chirigota, o a murga, para los más puristas del carnaval malagueño.

Envalentonado, el portavoz de IU-Málaga para la Gente aseguró que la culpabilidad de que no se fiscalicen las cuentas de los grupos políticos antes de 2017 no era la oposición, sino la enmienda del portavoz popular Carlos Conde que la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, le aceptó para que no se tuviera en cuenta años anteriores. La «oposición de la oposición» era el reproche a viva voz que le hacía Zorrilla al grupo con el que comparte pared y buena parte de ideología de izquierdas. Torralbo pasaba ayer de puntillas por el secador, perdón peinado, e insistía en que todos los partidos tenían cosas que esconder debajo de la alfombra.