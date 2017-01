Cuando la guerra de los pijamas llegó a los institutos de Málaga

La noticia de la cafetería malagueña con el mensaje “Atención: Prohibida la entrada a toda persona en pijama o bata” ha desatado el debate entre los ciudadanos: “Es ya algo habitual en según que barrios” comentan algunos, mientras que otros recriminan la actitud por ser “una falta de civismo e higiene”. Pero el tema que ahora está en boca de muchos malagueños saltó ya a la palestra hace unos años, cuando varios institutos de la ciudad prohibieron a sus alumnos acudir a los centros en pijama.

La periodista Pilar R. Quirós apuntaba en su artículo de 2011, 'Guerra a los pijamas en el instituto', que debido a la proliferación de esta vestimenta entre los jóvenes, algunos centros habían tomado la medida de prohibirla expresamente. Pero no solo los estudiantes acudían así vestidos, sino que se habían dado casos de madres también: “Bueno, se me ha dado el caso hasta de que una madre viniese a hablar conmigo en bata, y he tenido que pedirle expresamente que se vistiese para volver al instituto, ya que las normas impedían entrar así al centro", le explicaba la responsable de uno de los institutos de la zona de Ciudad Jardín.

Aunque la moda de ir en pijama llegó hace años incluso a las pasarelas, son varios los colegios malagueños que impidieron este atuendo acogiéndose al Reglamento Orgánico de Centros (ROC), mediante el que se pueden prohibir ciertas indumentarias conforme a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.

Según explica Quirós, cuando realizó el artículo se percató de que muchas personas disponían de varios pijamas en su colección para utilizar en su día a día. Es decir, no se levantaban e iban directos al colegio con el mismo atuendo, sino que se ponían un pijama, como el que se pone un chándal para salir a la calle. "Muchos incluso tienen un pijama para los domingos", añade la periodista.