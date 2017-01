La tienda de moda infantil Mola Baby echa el cierre en el Centro de Málaga

Está a punto de cumplir sólo un mes de vida, pero este año 2017 no está siendo nada bueno para el pequeño comercio malagueño. En enero se han conocido los cierres de la emblemática Gato Negro y la original Mr Koala, ambas en el Centro, y ahora se suma una nueva clausura, también en la misma zona.

Se trata de Mola Baby, local especializado en moda infantil para niños de 0 a 5 años, que hoy se despide de su público. Su responsable, Elena González, pone así fin "con pena a cinco años de lucha" durante los cuales ha llegado a regentar dos locales, ambos en la céntrica calle Cisneros. Así, el año 2012 nacía Mary & Luckyy, dada la excelente acogida, a escasos metros nacía su hermana Mola Baby en el verano de 2014, de corte muy similar. Sin embargo, en noviembre de 2015 su artífice se veía obligada a fusionar los proyectos y se quedó con el más joven.

Pero, según González, "2016 ha sido un año complicado" y, tras una profunda reflexión, ha llegado el momento de echar el cierre. La clausura llega acompañada de la liquidación de los artículos con descuentos de hasta el 50%. Aunque el comercio de calle Cisneros dirá adiós este martes, 31 de enero, la tienda online continuará aún un tiempo, previsiblemente hasta que la liquidación llegue a su fin, según explica Elena González.

Nueva etapa

No obstante, esta emprendedora malagueña no se despedirá del mundo de la moda y el comercio, ya que a mitad de febrero, en el mismo local (ubicado en el número 6 de la calle Cisneros) abrirá la primera franquicia en Málaga de la firma barcelonesa K'acha, también dirigida al público infantil. "Ofrece no solo ropa para niños de hasta 5 años, incluidos bebés prematuros, sino también muchos complementos originales", comenta González, que conoce bien la marca puesto que era una de las que podían encontrarse en sus tiendas. "Para mí es una puerta nueva que se abre y podré así seguir haciendo lo que me gusta y mantener el contacto con mis clientes. Tengo suerte de que hayan pensado en mí para este proyecto y espero que vaya muy bien", afirma ilusionada a la vez que algo apesadumbrada por cerrar esta etapa.

De este modo, el local volverá a tener vida dentro de unas semanas y estará dirigido al mismo público, aunque con un nombre y unos promotores diferentes.