Los casos de cáncer crecen el 10% en una década en Málaga por el envejecimiento de la población

El envejecimiento progresivo de la población es la principal causa de que cada vez haya más cáncer. A mayor edad, más riesgo de padecer un tumor. En la provincia de Málaga, los casos de cáncer han aumentado un 10 por ciento en una década, según dijo ayer a este periódico el director de la unidad intercentros de oncología médica de los hospitales Regional Carlos Haya y Clínico y catedrático de oncología de la Universidad de Málaga, Emilio Alba. Ese crecimiento oscila en estos momentos entre el 1 y el 1,5 por ciento cada año. Además del envejecimiento poblacional, la mejora de la detección precoz hace que se diagnostiquen más tumores que hace 20 o 30 años. Anualmente, se registran unos 7.000 casos nuevos en la provincia de Málaga.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que preside Miguel Martín, presentó ayer un informe en el que se advierte de la subida del cáncer asociada al envejecimiento de la población. España posee una de las esperanzas de vida más altas del mundo. En 2015, con 247.771 nuevos pacientes oncológicos en España, se superó en 1.000 el número de enfermos previstos para 2020. Esos datos, que se ofrecieron en un avance de la celebración el 4 de febrero del Día Mundial del Cáncer, evidencian la necesidad de más oncólogos ante el aumento de pacientes y avisan del elevado coste de los nuevos tratamientos .

En la provincia malagueña se dan unos 7.000 casos nuevos de cáncer al año si se tiene en cuenta el censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), precisó el doctor Alba. Los más frecuentes son los de colon, próstata, pulmón y vejiga. En los hombres, la curación en general se sitúa en el 50 por ciento, mientras que en las mujeres se eleva al 60 por ciento, aunque hay tumores con porcentajes de curación mucho más altos como, por ejemplo, el de mama, que en Málaga está en el 82 por ciento, significó Alba. En el de la próstata, como es de evolución lenta, cuanto más elevada es la edad del paciente, más posibilidades tiene de supervivencia. En líneas generales, la curación del cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años gracias a la detección precoz y a la mayor eficacia de los tratamientos.

A medida que una persona envejece se enfrenta a un mayor peligro de tener un padecimiento oncológico. Así, entre los 45 y 49 años la probabilidad de un diagnóstico de cáncer es del 3,2 por ciento en los hombres y del 2,4 por ciento en las mujeres. A los 65 años esa probabilidad es del 16,2 por ciento y del 12 por ciento, respectivamente, mientras que a los 80 años el riesgo se ha elevado al 42,2 por ciento y al 23,5 por ciento. Los cálculos de la SEOM indican que, a la vista de la longevidad media española, la mitad de los hombres y casi la tercera parte de las mujeres sufrirán un cáncer a lo largo de su vida.

En ese sentido, Emilio Alba puntualizó que no es que haya ahora una epidemia de cáncer que antes no se producía, pero sí que la gente vive más años y eso favorece que aumente esa enfermedad. Por contra, tumores que solo se dan en personas jóvenes (de 15 a 35 años) como son los germinales de testículos se mantienen estables y no han experimentado una subida si se compara con 50 años atrás. Tampoco han aumentado los cánceres en los niños. El doctor Alba citó una frase del oncólogo y profesor estadounidense Bert Vogelstein para explicar que «el cáncer es una mezcla de malos genes, malos hábitos y mala suerte».

Precisamente, los hábitos poco saludables son la causa de un tercio de los tumores, que podrían evitarse si no se fumase, se redujese el consumo de alcohol, se controlase la obesidad y se practicase ejercicio físico de forma regular. El doctor Alba explicó que hay una relación directa y demostrada entre el tabaco y los cánceres de pulmón, garganta, laringe, esófago y vejiga. El sobrepeso y la obesidad repercuten negativamente en el tumor colorrectal y en los ginecológicos, recalcó el catedrático de oncología y director de la unidad intercentros de oncología de Málaga. Igualmente, señaló que el retraso de la edad en tener el primer hijo ha implicado un aumento de los tumores de mama.

Dos problemas ligados al crecimiento del cáncer son el elevado coste de los nuevos tratamientos para combatir la enfermedad y el colapso al que se enfrentan los servicios de oncología médica, que deben redoblar sus esfuerzos para atender a los pacientes. «En oncología no podemos permitirnos tener listas de espera ni desde un punto de vista clínico ni social, lo que hace que los servicios estén llenos de enfermos», subrayó el doctor Alba. La unidad intercentros de oncología médica de los hospitales Carlos Haya y Clínico dispone de 31 facultativos especialistas y, en función del volumen de pacientes que recibe, debería contar con seis o siete oncólogos más.