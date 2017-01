El acalde, dispuesto a colaborar si es la mejor opción para Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ofreció ayer la colaboración municipal para la construcción del nuevo Carlos Haya en los aparcamientos de Civil si ese proyecto es el elegido para mejorar la infraestructura hospitalaria de la capital. Ese asunto se debatirá en el seno del Consejo Social de la Ciudad del jueves. El regidor dijo que si la iniciativa contase con el respaldo ciudadano y de los profesionales, el Ayuntamiento haría las calificaciones necesarias y los acuerdos que fuesen precisos para que la obra pudiese realizarse y no podría ningún tipo de freno al proyecto.

De la Torre puntualizó que cuando se habla del nuevo Carlos Haya hay que dejar muy claro que su construcción no suponga el cierre del actual Carlos Haya. «Yo no descarto un hospital en la zona este, pero entiendo que el proyecto del Civil permitiría aprovechar recursos ya existentes, por lo que puede ser más fácil y tener menor costo que si se parte de cero. No obstante, hay que estudiarlo todo», afirmó el alcalde.