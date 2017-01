Reclusas se preparan para una segunda oportunidad en Málaga

Todas tienen en común haber pasado por prisión por delitos contra la salud pública, a veces arrastradas por sus parejas, y encontrarse actualmente en régimen de libertad condicional o en situación de tercer grado. En su mayoría carecen de formación, algunas incluso no saben leer ni escribir, no tienen profesión y salen en libertad con una gran inseguridad en ellas mismas. Desde 2007, la asociación Arrabal, un organización malagueña declarada de utilidad pública estatal, trabaja para ayudar a estas mujeres a lograr su integración socio-laboral, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que a través del programa Trece Rosas brinda a este colectivo la oportunidad de orientar a reclusas en la búsqueda activa de empleo, formación, acompañamiento en trámites burocráticos e inserción social.

Desde 2007, un total de 400 mujeres han pasado por este programa de la mano de la Asociación Arrabal, según ha informado hoy la director del IAM en Malaga, Rosa del Mar Rodríguez, que ha incidido en la importancia de planes como Trece Rosas para ayudarles a empezar del nuevo el camino trabajando la autoestima, el autoconocimiento o la resolución de conflicto, entre otros aspectos.

Juana, nombre ficticio, es una de la reclusas que está participando en el programa desde 2010. A mi me ha abierto la mente, porque he aprendido incluso a buscar empleo y a utilizar internet para enviar mi curriculum. Cuando salí tenía mucho miedo, porque como gitana pensaba que debido a mi raza no me iban a coger para trabajar”, ha explicado. No obstante, como beneficiaria lo que más valora es que las personas de Arrabal están “siempre disponibles, llames a la hora que llames”.

La asociación Arrabal cuenta con una ayuda de 10.000 euros del IAM para el desarrollo del programa Trece Rosas en la provincia. El colectivo lleva además trabajando con algunas reclusas desde hace varios años, impartiendo talleres y cursos de todo tipo e incluso firmado convenios con empresas para que puedan integrarse laboralmente.