Una acera de otra galaxia

Compositor Lehmberg Ruiz es una calle situada en un enclave muy comercial de Málaga que ha sufrido el revés de la crisis de los últimos años, algo que se comprueba por la cantidad de locales comerciales que hay disponibles y que hace tan solo unos años estaban abiertos y acogían distintos negocios, desde bancos a restaurantes. Pero hay negocios que permanecen, como el local de enmarcación creativa Graffitti, cuyo dueño Andrés Sanz Molina, que lleva más de treinta años en la zona y conoce al dedillo ese lugar, reclama más atención para esta calle, y más concretamente para la acera situada junto al edificio Galaxia número 10, de cuya comunidad es presidente.

Tapas de registros sueltas y losetas rotas en la calle. / J. M. A.

«Las aceras tienen muchos años, tienen losetas de distintos colores y muchas están rotas, levantadas y provocan caídas», señala. Agrega que en algunas zonas, «el pavimento está hundido y cuando llueve se forman charcos», y da cuenta asimismo de las tapas metálicas de los registros, que afirma suelen estar deterioradas y cita una en concreto que está situada cerca de su establecimiento, que está suelta y se levanta al pisarla. «Hace falta que le den un repaso a esta acera, porque es una vergüenza como está», dice. «Han arreglado la acera de enfrente y sitios cercanos, como la calle Esperanto, pero no esta zona».

Y así es, porque recientemente el Ayuntamiento sustituyó el acerado de la calle Esperanto, una actuación que había sido solicitada por los vecinos, ya que el pavimento, antiguo, era motivo de más de una queja por los tropezones que se producían. Algo que sigue ocurriendo en este sector de Compositor Lehmberg Ruiz. «Por aquí son frecuentes las caídas. Una vez un señor que iba con las manos metidas en los bolsillos se cayó de boca y, como no tuvo tiempo de sacarse las manos de los bolsillos, se hirió en la cara y yo tuve que recogerle en la misma puerta de mi negocio los cuatro dientes que había perdido a consecuencia de la caída».

Suelo levantado a causa de las humedades en un sótano. / J. M. A.

La escasa iluminación de este sector de la calle, «con farolas que están por encima de los árboles y apenas alumbran», tampoco contribuye a la seguridad de los transeúntes y de los propios comerciantes, ya que afirma «en cuanto oscurece, esto es la boca del lobo», por lo que pide la instalación de otro tipo de farolas que iluminen mejor la calle.

Pero los problemas de esta zona de Compositor Lehmberg Ruiz no se quedan ahí, pues según este hombre, unas filtraciones provenientes de la calle le están perjudicando a unos locales de su propiedad que tiene en un sótano del edificio Galaxia. «Las filtraciones, que no se si proceden de unas losetas rotas, de unas jardineras o del alcantarillado, me han levantado la solería de los locales y las paredes están llenas de humedad», dice Andrés Sanz, que pide al Ayuntamiento mejoras en esa zona en nombre de los comerciantes y de los vecinos.