Diputación: objetivo, deuda cero

El presidente del ente supramunicipal, Elías Bendodo, hizo el anuncio hace unos días: «En 2018 la Diputación de Málaga ya no deberá nada a los bancos». Su objetivo de poner la deuda de la institución a cero ya era conocido, pero la fecha tope para cumplirlo se ha adelantado un año. Más allá de la efectividad de la ‘deuda cero’ en términos de marketing político, la declaración de Bendodo da pie a una serie de preguntas interesantes: ¿cómo está consiguiendo la Diputación amortizar préstamos por valor de 218 millones de euros en siete años? ¿Qué se ha sacrificado por el camino? ¿Puede una institución con más de 200 millones de presupuesto anual funcionar sin financiación bancaria? ¿Es el endeudamiento malo en sí mismo?

Cuestiones como éstas son las que se plantearon los responsables del Instituto Internacional San Telmo cuando decidieron escribir un caso sobre el ente provincial. En la jerga de las escuelas de negocios, los casos son estudios sobre situaciones reales protagonizadas por empresas o instituciones que sirven de base para la reflexión y el debate en clase. «Dado que muchos de nuestros alumnos están relacionados con el sector público nos pareció interesante analizar cómo una institución pública afronta una situación de crisis. Además, al final las finanzas públicas tienen muchas similitudes a las de una empresa y saber cuál es el límite del endeudamiento es una de las decisiones más importantes para una compañía», afirma el director general de San Telmo, Antonio García de Castro.

Instituciones que han llegado a ‘deuda cero’ Diputaciones.La de La Coruña fue la primera que redujo su deuda financiera a cero, en 2014. También lo han conseguido Soria y Ciudad Real. Están en camino Orense, Valencia o Cáceres, además de Málaga. Ayuntamientos. Hay unos 3.700 municipios españoles sin deuda financiera, todos ellos de pequeño tamaño. El mayor de ellos es Boadilla del Monte.

El proceso de desendeudamiento de la Diputación empieza en 2011, cuando el PP toma sus riendas y se encuentra una situación financiera apurada que la diputada delegada de Economía, Hacienda y Relaciones Institucionales, Francisca Caracuel, dibuja así: «Una deuda que superaba el 140% del presupuesto, facturas atrasadas por más de 50 millones, gastos no contemplados en el presupuesto y un remanente negativo de tesorería». Un cóctel que hacía peligrar incluso el pago de nóminas, según Caracuel. El plan de choque que aplicó el nuevo equipo de gobierno se basó en medidas drásticas dirigidas a controlar y recortar gastos: se redujeron de 833 a 17 los empleados con potestad para comprometer gastos, se aprobó un decreto que prohibía efectuar cualquier desembolso a excepción de los imprescindibles y se redoblaron los esfuerzos en gestión de cobro de impuestos. El ahorro conseguido se destinó a saldar la deuda con proveedores y a amortizar más deuda financiera de la presupuestada (3 millones adicionales), con el fin de cumplir con el Real Decreto de 2010 de reducción del déficit público.

Líneas rojas legales

Superada la delicada situación de 2011, en 2012 llegó la Ley de Estabilidad Presupuestaria marcando líneas rojas muy claras a las entidades locales: su deuda no podía sobrepasar el 110% de su presupuesto. Además, se consagraba el déficit cero, se prohibía el endeudamiento para cualquier otra cosa que no fueran inversiones y se establecía que el superávit sólo se puede destinar a amortización de deuda o a inversiones «financieramente sostenibles». Así, el plan de saneamiento de la Diputación es en buena parte fruto de la obligación legal, aunque también es cierto que ha ido más allá de lo que marca la ley en lo que se refiere a desendeudamiento, tanto financiero como con proveedores.

En seis años, la Diputación no ha firmado un solo préstamo nuevo y ha priorizado la amortización anticipada de deuda, de forma que a cierre de 2016 le quedaban 46 millones por pagar a los bancos que, según anunció Bendodo, se saldarán entre este año y el que viene para llegar al objetivo de deuda cero. Las obligaciones con proveedores también está al día: en noviembre, su periodo medio de pago se situó en 7,5 días.

¿Cómo se ha conseguido este rápido desapalancamiento sin tocar las inversiones? Básicamente, haciendo que cada año haya un superávit presupuestario que se destina a amortizar deuda. Jorge Bernal, el profesor de San Telmo que redactó el caso de Diputación, destaca que una de las principales palancas para lograrlo ha sido el presupuesto ‘base cero’. ¿En qué consiste? «Es más fácil explicar lo que no es un presupuesto base cero: tomar de referencia lo que gasté e ingresé el año pasado en cada partida y en base a eso hacer modificaciones. Por el contrario, se trata de analizar sin condicionantes previos las necesidades que voy a tener; empezar cada año de cero, sin inercias», explica.

Además, el control del gasto se ha extremado reduciendo al mínimo las personas con capacidad de ordenar pagos (ahora son sólo 17, como ya se ha mencionado) y estableciendo un sistema de «retención de crédito» que Caracuel explica así: «No se puede gastar ni un euro que no esté contemplado en una partida presupuestaria y en cuanto se gasta, se resta automáticamente del presupuesto». Resultado: el gasto corriente bajó un 15%.

Recorte de personal

Los recortes en personal y la reestructuración de las empresas públicas de Diputación han sido una pata importante de este plan de austeridad. El gasto laboral ha pasado de representar un 36% al 25% del presupuesto. La plantilla media del ente provincial ha pasado de 1.687 personas a 1.340. En Diputación no se hicieron despidos –sí en empresas dependientes de ella, como Sopde– y la reducción de plantilla se ha realizado por la vía de no renovar contratos temporales y no reponer las jubilaciones. Los sueldos se congelaron y se firmó un nuevo convenio colectivo en el que, entre otros cambios, se eliminaba el pago de horas extra y la guardería para hijos de trabajadores.

La desaparición de las empresas públicas de Diputación –Sopde, Emprovima y Patronato de Turismo– para dar paso a un único ente instrumental, Turismo y Planificación de la Costa del Sol SLU, fue una de las más complejas y polémicas maniobras dentro de este proceso, con dos ERE de por medio con más de 70 trabajadores afectados. El objetivo, una vez más, racionalizar gastos y «conseguir economías de escala», destaca Bernal.

Una de las personas que diseñaron y ejecutaron este plan de saneamiento es Carlos Conde, entonces diputado delegado de Presidencia y ahora concejal de Economía en el Ayuntamiento de Málaga. Para él, dejar a la Diputación sin deuda tiene dos ventajas claras: «Evitar el gasto que suponen los intereses de los préstamos y poder destinar a inversiones el dinero que antes se dedicaba cada año a amortización de deuda».

La pregunta es: ¿por qué llegar a la deuda cero? ¿Es malo el endeudamiento en sí mismo? Para Bernal, la deuda «no es ni buena ni mala»; es un instrumento que debe usarse adecuadamente, y que para financiar grandes inversiones resulta imprescindible. La propia Caracuel reconoce que el endeudamiento «no es malo ‘per se’ y si en el futuro fuera necesario acudir a él para financiar una inversión importante se muestra «segura de que se haría». Conde sugiere que lo inteligente es el punto medio: «ni verlo cómo único mecanismo de financiación ni demonizarlo».

Hay expertos que alertan de que demonizar la deuda pública es perder un instrumento útil cuando se usa bien

Por ahora, sin embargo, la consigna en Diputación de Málaga es llegar a esa ‘deuda cero’. No es el primer ente supramunicipal de España que se marca este objetivo: los de La Coruña, Soria y Ciudad Real ya lo han conseguido y los de Orense, Valencia o Cáceres están en camino. ¿Podría marcarse esta misma meta el Ayuntamiento de Málaga? Para Carlos Conde, la estructura presupuestaria de un consistorio de este tamaño lo haría «muy difícil». «Las diputaciones no prestan servicios básicos. Sus principales gastos son en personal y transferencias a los ayuntamientos. Los ayuntamientos destinamos la mayor parte del presupuesto a servicios básicos: transporte, alumbrado, limpieza... y así queda poco margen para recortar gastos y conseguir superávit». Lo cierto es que en España hay unos 3.700 municipios que han llegado a la ‘deuda cero’, pero son todos de pequeño tamaño. El mayor es Boadilla del Monte, con 49.000 vecinos. Aun así, Conde reivindica que el Ayuntamiento de Málaga va por buen camino: tenía un 131% de endeudamiento y terminará la legislatura por debajo del 75%.