El Limonar, un barrio muy cableado

El Limonar es un barrio muy cableado, algo que puede dar lugar a distintas interpretaciones dependiendo de quien lo diga. Si lo dice un chino o japonés se puede entender que con ello se quiere referir al estado de ánimo de los vecinos ante actuaciones reclamadas que están por llegar. Pero si lo dice un malagueño está claro que se refiere a la cantidad de cables que se ven cruzando las calles del barrio, y que van de fachada a fachada y de poste en poste, dando la impresión de que en El Limonar no ha llegado aún el siglo XXI. Basta con hacer un breve recorrido desde la calle Ramos Carrión en dirección a República Argentina para darse cuenta de lo que decimos. La visión de los viejos postes de madera soportando marañas de cables nos traslada a otra época. Junto al edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil, hoy en día centro cultural y sede de distintos colectivos sociales, hay un poste de madera con los cables colgando que trae a la mente una escena más propia de otra época. «¿Pero no hay forma de evitar esa imagen tan anticuada?», se pregunta Antonio, un vecino del barrio. «Esto no es La Pelusa, donde el Ayuntamiento ha hecho una inversión para quitar el cableado aéreo, como también ha intervenido en otros sectores de El Palo y Pedregalejo, pero aquí también tenemos los cables colgando y deberían intervenir para quitarlos», señala. Está claro que la visión de los cables de los tendidos eléctricos y de otros servicios sobre las fachadas de los edificios y colgando de poste a poste en los cruces de algunas calles es una imagen demasiado frecuente en la ciudad y ciertamente más propia de países tercermundista.

Como hemos recogido en otras ocasiones, el Ayuntamiento trata de cambiar esa penosa imagen con actuaciones puntuales, como las citadas, y a las que se unirá en breve un plan que persigue soterrar cableado aéreo en cruces del Centro Histórico. Unos trabajos que se realizarán en las calles Larios, Granada, Molina Lario y en las plazas del Carbón, del Siglo y de la Marina, y que podrían comenzar a lo largo del próximo mes de febrero para acabar con la penosa imagen que dan esos cables aéreos colgando. Pero salta a la vista que queda mucho por hacer aún y tendrán que realizarse más actuaciones.