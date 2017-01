La Diputación cederá con condiciones los terrenos del Civil para el nuevo Carlos Haya

La Diputación de Málaga está dispuesta a ceder a la Junta de Andalucía los terrenos de su propiedad que ahora se usan como aparcamientos en el recinto del Civil para la construcción de un nuevo hospital Carlos Haya tal y como plantearon esta semana un grupo de profesionales del SAS (en su mayoría jefes de servicio y directores de unidades de gestión clínicas) al consejero de Salud, Aquilino Alonso. Eso sí, será una entrega con condiciones, según anunció ayer Elías Bendodo. El presidente de la institución provincial respondió así al planteamiento de los grupos del PSOE y Ciudadanos, que llevarán al pleno del próximo lunes sendas mociones sobre este asunto.

Bendodo avanzó que está dispuesto a sentarse con Salud para hablar sobre la cesión, pero quiere garantías, por lo que exigirá varios compromisos «para que no nos engañen». Para materializar el traspaso de los terrenos la Junta debe adoptar un compromiso presupuestario para desarrollar el proyecto, presentar una planificación con la fecha de inicio y finalización de las obras y de la puesta en servicio y que la apertura del nuevo centro hospitalario no suponga «el cierre o desmantelamiento» de otras infraestructuras sanitarias como el actual Carlos Haya. «Málaga necesita un hospital más, no hacer uno nuevo para cerrar otro que ya funciona; se trata de descongestionar el sistema no de cambiar uno por otro», dijo.

Las exigencias de estas garantías las enmarcó Bendodo en que no quiere que se vuelva a repetir lo sucedido con el anunciado macrohospital, del que nunca más se supo. El presidente de la Diputación y del PP provincial recordó que hace una década hubo una movilización social para reclamar un tercer hospital y la Consejería de Salud, entonces capitaneada por María Jesús Montero, anunció en septiembre 2008 un macrohospital que no se hizo al quedar descartado por el Gobierno regional por su elevado coste (600 millones de euros). Por ello, el dirigente popular confió en que con el proyecto de este nuevo hospital no suceda igual.

«Espero que no vuelva a ser una cortina de humo. Málaga está a la cola de la sanidad en Andalucía, España y Europa, que se dice pronto. Ya era hora de que la Junta tomara cartas en el asunto, pero evidentemente detrás de todo esto hay muchas manifestaciones, muchos pacientes que esperan diagnósticos y muchos médicos que padecen un colapso sanitario insoportable, lo que ha hecho que la Junta se mueva y de alguna manera intente dar una solución», añadió en una comparecencia en la sede del PP junto a la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco.

Este posicionamiento político es la respuesta del PPa la iniciativa presentada en la mañana de ayer por PSOE y Ciudadanos, que llevarán al pleno sendas mociones urgentes para que la Diputación allane el camino con una declaración de intenciones en la que se apruebe la cesión de los terrenos del Civil a la Junta. El debate tendrá lugar el lunes y en el mismo se abordaran las condiciones anunciadas por Bendodo.

El portavoz socialista, Francisco Conejo, explicó que la Diputación debe mostrar su compromiso con la sanidad pública malagueña y para ello se debe comprometer a acordar la cesión de estos terrenos para mejorar las infraestructuras sanitarias de Málaga si la opción de construir un nuevo hospital Carlos Haya es la elegida fruto del consenso que alcancen la Junta, los profesionales sanitarios y los agentes sociales.

«Viendo que la comunidad sanitaria malagueña piensa en los terrenos del Hospital Civil como una de las alternativas para una nueva infraestructura y siendo propiedad de la Diputación, consideramos que la institución provincial debe allanar el camino por si esta fuese la opción finalmente consensuada tras un debate entre la Junta y los agentes implicados», subrayó Conejo, quien buscará que la moción sea institucional y para ello ha contactado con los diferentes grupos políticos y está dispuesto a escuchar sus propuestas.

La viceportavoz de Ciudadanos, Teresa Pardo, manifestó que la moción de su grupo pretende que la Diputación inicie los trámites para la cesión a la Junta de los terrenos anexos al Civil para la creación de infraestructuras sanitarias y a centros de investigación sanitaria.

A diferencia de la moción socialista, la de la formación naranja introduce un segundo acuerdo en el que insta a la Junta a establecer «a la mayor celeridad posible» un cronograma con los plazos para el proyecto y ejecución del nuevo Carlos Haya. A este respecto, Conejo adelantó que el PSOE está dispuesto a votar este punto de exigencia a una administración gobernada por su partido. IU apoyará ambas mociones y Málaga Ahora se abstendrá.