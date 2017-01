El Vaticano avala el milagro que podría elevar a los altares al padre Arnáiz

27 años después de que se iniciara a nivel diocesano el camino para elevar a los altares al sacerdote jesuita Tiburcio Arnáiz Muñoz, que falleció en Málaga en 1926 con una fama de santidad que ha permanecido hasta la actualidad, la meta parece cada vez más cerca. En octubre del año pasado, el Papa Francisco declaró las virtudes heroicas del padre Arnáiz, cuyos restos se veneran en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de la capital, en la calle Compañía, y, dos meses más tarde, en diciembre, una comisión de médicos de la Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano no ha encontrado explicación científica alguna para un suceso milagroso que puede resultar clave para que el Santo Padre lo proclame beato.

Se trata de la curación de un hombre que aún vive y que, a mediados de los noventa, estuvo al borde de la muerte al permanecer ocho días en coma. Sus familiares se encomendaron al padre Arnáiz y esta persona, que sufrió una parada cardiorrespiratoria, se recuperó sin secuelas.

El vicepostulador de la causa de beatificación del padre Arnáiz, el jesuita Vicente Luque, mostró ayer su «alegría» por la noticia de que el tribunal médico no haya encontrado explicación científica para el milagro, si bien se mostró cauto sobre la pronta consecución de la beatificación. «Roma es lenta y hay muchas causas abiertas en todo el mundo», dijo, no obstante, reconoció que este paso supone «una buena señal». Los siguientes trámites serán el estudio del milagro en una comisión de teólogos y, por último, en la congregación de los cardenales y obispos. Si los informes de los tres grupos son favorable (el del comité médico ya lo es), el expediente pasa al Papa, que finalmente decide sobre la beatificación y la aprueba o no. Un segundo milagro probado podría hacer que pasara de beato a santo.

Misa de acción de gracias

Son miles las personas que acuden cada año a la tumba del padre Arnáiz para pedirle o darle gracias por algún favor recibido. Lo hacen especialmente los días 18 de cada mes, coincidiendo con la fecha de su muerte. El próximo 18 de febrero, la misa de las 19.30 horas estará presidida por el obispo de la diócesis, Jesús Catalá, a modo de acción de gracias por la declaración del padre Arnáiz como venerable el pasado mes de octubre.