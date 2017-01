Susana Díaz pide a los empresarios que promuevan el empleo de calidad

La necesidad de que el empleo que se cree sea de calidad -la principal tara a tenor de los últimos datos- y de que sean los propios empresarios los que se involucren en esta materia, es el mensaje que quiso lanzar ayer la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ante varios centenares de jóvenes que recibían sus diplomas tras concluir la formación en hostelería en el Hotel Escuela Santo Domingo de Archidona.

En el marco de este acto, Díaz valoró los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que consideró como positivos, y apuntó que reflejan una bajada del paro en Andalucía, aunque dijo al mismo tiempo que «ahora» quiere que ese empleo que se crea sea «de calidad», para lo que pidió directamente a los empresarios -especialmente a los relacionados con el sector turístico- que «se impliquen». «Ahora le toca al empresariado andaluz también recoger el testigo y dar estabilidad en el empleo, dar dignidad, buenos salarios y calidad», señaló.

La exigencia de la presidenta de la Junta de Andalucía no sólo tiene valor por el contexto -ante centenares de jóvenes que buscan su primer trabajo-, sino por el momento en el que llega, en el que parece haberse abierto al debate la cuestión de la baja calidad de los nuevos trabajos creados en estos años. No en vano, fue el presidente de AC Hotels by Marriot, Antonio Catalán, el que destacó el pasado mes de noviembre la importancia de contar con trabajadores cualificados, y la necesidad de que los empresarios creen puestos de trabajo estables como principal patrimonio del sector turístico. Durante su participación en el foro Lidera Málaga organizado por SUR y celebrado en el hotel AC Málaga Palacio, Catalán aseguró que en la actualidad hay más empleo que en 2011, pero que se paga menos por culpa de la reforma laboral. «Si este país no chuta es porque los empresarios no generan puestos de trabajo», reflexionó.

Estas declaraciones, que dieron la vuelta a todo el territorio nacional por la importancia de quién las hacía, unidas a las exigencias de todo el arco político -que pide una actualización de la reforma laboral de 2012-, ha abierto la puerta en los últimos meses a un posible cambio del marco legal, pero también a una autorregulación del sector empresarial, que fue precisamente lo que Díaz pidió en el día de ayer.

La maxima representante del gobierno andaluz aseguró además tener razones suficientes como presidenta de una comunidad que está invirtiendo mucho en la formación de los jóvenes andaluces en exigirle a los empresarios en Andalucía, «que tienen buenos datos de turismo, que los datos económicos del año pasado han sido muy buenos y que la previsión de 2017 también va a ser muy buena, para que se impliquen y hagan que ese empleo sea de calidad», manifestó. La dirigente socialista agregó que si los jóvenes están bien formados, si aquellos que acceden al mercado laboral tienen talento, formación y cualificación, «el producto turístico que vamos a ofrecer va a ser de más calidad y el visitante va a estar más satisfecho».