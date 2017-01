El debate abierto después de que un grupo de médicos del SAS plantearan al consejero de Salud, Aquilino Alonso, la construcción de un nuevo hospital Carlos Haya en los terrenos que ahora se usan como aparcamiento en el Civil llegará el próximo lunes al pleno de la Diputación, propietaria de estos suelos. El PSOE y Ciudadanos han presentado sendas mociones urgentes en las que se pide que la institución provincial acuerde la cesión de dichos terrenos a la Junta de Andalucía.

Así, el portavoz socialista, Francisco Conejo, ha explicado que la Diputación debe mostrar su compromiso con la sanidad pública malagueña y para ello se compromete a acordar la cesión de estos terrenos para mejorar las infraestructuras sanitarias de Málaga si la opción de construir un nuevo hospital Carlos Haya, moderno y adaptado a las necesidades de la ciudad, es la elegida “por parte del consenso que alcancen la administración autonómica, los profesionales sanitarios y los agentes sociales”.

“Viendo que la comunidad sanitaria malagueña piensa que los terrenos del Hospital Civil como una de las alternativas para una nueva infraestructura y siendo propiedad de la Diputación, consideramos que la institución provincial allana el camino por si ésta pudiera ser la opción finalmente consensuada, tras un debate entre la Junta y los agentes implicados”, ha subradado Conejo, quien ha añadido que la Consejería de Salud “ha visto con buenos ojos” la propuesta de construir un nuevo Carlos Haya en los terrenos del Civil.

Por su parte, la viceportavoz de Ciudadanos, Teresa Pardo, ha explicado que la moción de su grupo pretende que la Diputación inicie los trámites para la cesión a la Junta de los terrenos anexos al Civil, cuya finalidad sean dirigidas a la creación de infraestructuras sanitarias y a centros de investigación sanitaria.

A diferencia de la moción socialista, la de la formación naranja introduce un segundo acuerdo en el que insta a la Junta a establecer “a la mayor celeridad posible” un cronograma con los plazos para el proyecto y ejecución del nuevo Carlos Haya. A este respecto, Conejo ha adelantado que el PSOE está dispuesto a votar este punto de exigencia a una administración gobernada por su partido.

Francisco Conejo ha explicado que va a intentar que estas mociones tengan carácter institucional y que por ello va a dialogar con el resto de grupos. Por el momento, el portavoz de IU, Guzmán Ahumada, ya ha anunciado que votarán a favor, mientras que desde Málaga Ahora y el PP por el momento no tienen decidido el sentido de su voto.

A este respecto, el viceportavoz del PP, Francisco Oblaré, ha dicho que su grupo no tiene decidido si apoyará o no las propuestas presentadas por el PSOE y Ciudadanos y ha sostenido que “no hay una petición oficial de la Junta sobre ese suelo”. Además, ha añadido que espera que ese anuncio del estudio de la propuesta de los sanitarios de construir un nuevo Carlos Haya en el Civil “no sea un as en la manga” de la Junta para frenar las mareas blancas que están denunciando y protestando contras las carencias sanitarias en Málaga.

Este asunto marcará el pleno ordinario de enero en la Diputación que se celebrará el próximo lunes y ante el cual IU y Málaga Ahora han mostrado sus temores de que se produzca una privatización del Patronato de Recaudación Provincial. Ambos han expuesto que el equipo de gobierno del PP ha contactado con una empresa para mejorar el sistema operativo del Patronato y que esta sociedad también se dedica a la gestión del cobro de tributos, por lo que sospechan que puede ser el primer paso para la privatización del órgano que se encargar del recaudar los impuestos en la mayoría de los municipios de la provincia.

Oblaré ha calificado de infundadas “las alarmas” que están levantando estas dos formaciones políticas y ha reiterado que el objetivo de contactar con esta empresa externa e mejorar y agilizar el servicio que presta el Patronato Provincial de Recaudación.