Entre el rapapolvo y la venia

El aluvión de críticas a la moción de Málaga Ahora para que se fiscalizasen sus cuentas, que todos los partidos en el pleno (PP, PSOE, Ciudadanos e IU-Málaga para la Gente)achacaban sin tapujos a una crisis interna no resuelta cuando se marchó del grupo el ya edil no adscrito Juanjo Espinosa, y las declaraciones reiteradas de que todos gastaban a las mil maravillas el dinero que les proporcionaba el Ayuntamiento para su funcionamiento hacían presagiar que las tres concejalas de Málaga Ahora se irían cantando bajito de la sesión... hasta que en la segunda vuelta de las intervenciones, curiosamente, todos aflojaron el tono para transmitirles que le iban a aprobar que se fiscalizasen las cuentas de los grupos políticos, lo que acabó en una enmienda un tanto ‘light’, que aportó el portavoz popular concejal de Economía, Carlos Conde, para que este año, 2017, se ponga en marcha un mecanismo adicional para controlar las aportaciones a los grupos municipales. Por refrescar la memoria, el Ayuntamiento dedica a los grupos políticos 625.360 euros de su presupuesto. PP, PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos e IU-Málaga para la Gente reciben mensualmente una cantidad de 7.322 euros más 500 euros por cada uno de los concejales, a lo que se sumará ahora tan sólo 250 euros para el concejal no adscrito al mes.

En cuanto a las cuentas de la discordia entre Málaga Ahora y su ex-edil, la portavoz socialista Mari Carmen Moreno fue tajante al apuntar que no le parecía adecuado que trajesen un asunto así al pleno porque al final les salpicaba a los demás. En la tanda de reproches le hacían ver que el resto de los ediles no tenían tarjetas de crédito a cargo del presupuesto del grupo municipal mientras que el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, iba más allá explicando que ya estaban fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, un extremo que la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, negaba insistentemente alegando que eso sólo era en el caso de los partidos, pero no en la asignación de los grupos políticos. Les espetaba, con enfado, que a buen seguro habrían tenido problemas con sus cuentas, pero que lo escondían debajo de la manta. Subrayaba Torralbo que la fiscalización de los gastos de su grupo se la había pedido por activa y por pasiva al alcalde Francisco de la Torre, a Conde y al interventor y que nadie le había hecho caso por lo que no le quedaba otra que traerlo a pleno. El más duro, sin duda, fue el edil de Ciudadanos, Alejandro Carballo, que tirando de refranero, le dijo que «se cree el ladrón que todos son de su condición». Finalmente, tras los tirones de oreja y los rapapolvos variados, los partidos se abstenían diplomáticamente en el control sobre las cuentas de Málaga Ahora, que salía aprobado con cinco a favor (las tres concejalas y Espinosa; y un voto equivocado...o no) al tiempo que salía adelante el mecanismo, que está por ver, para fiscalizar las asignaciones de todos los grupos municipales.

Silencio sepulcral. un desahucio para el 9 de febrero

Un silencio sepulcral sumió a la sala cuando Andrés Cantarelo, padre de dos hijos, un niño de 1 años y una niña de un mes, contó entre sollozos, que el 9 de febrero desahuciaban a su familia. «Si no encuentro casa, nosotros vamos al albergue y los niños, a un centro». El alma a los pies.

El edil no adscrito Juanjo Espinosa, proponente, explicaba que hay 250 malagueños que tienen ayudas del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV)para alquilar pero que no encuentran piso, y que éste era el caso de Cantarelo. Todos los grupos a una, conmovidos por el duro relato, abogaron por estudiar esta problemática en el seno del IMV y ponerle especial interés al caso de este joven padre. El mal rato se palpaba en el ambiente.