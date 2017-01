Youtube hace pleno en Málaga

Las cosas de palacio van despacio, pero al menos van. Desde que los plenos de Málaga empezaran a colgarse grabados en Youtube en noviembre de 2014 ya ha llovido. Pero desde entonces hay un registro exhaustivo de las sesiones, que cualquier ciudadano puede consultar cuando quiera. No fue el Ayuntamiento de Málaga, ni mucho menos, el primero en poner en marcha esta modalidad. Se adelantaron municipios como Alicante.

No parece que la sesión plenaria vaya a generarle pingües beneficios a las arcas municipales por su número de visionados, una modalidad de la que viven famosos ‘youtubers’ como Mr. Andros LB, de Málaga, que suma dos millones de espectadores en tan sólo uno de sus vídeos. Pero que las sesiones de los plenos se cuelguen en una plataforma tan global como Youtube, donde el Ayuntamiento tiene su propia entrada, supone un avance importantísimo en transparencia. Ya no hay que esperar a que lleguen las actas de la Secretaría General para ver qué se dijo en tal o cual punto y no hay nada más fidedigno que la propia imagen de los hechos conforme está pasando la acción. Esto, además de ser transparente, es una característica del gobierno abierto (’open government’ un término que acuñó y propugnó Obama en sus ocho años de mandato presidencial en EE.UU., una forma de gobernar que no parece que vaya a seguir el magnate que le ha sucedido).

Ahora, como novedad, el pleno de hoy será el primero que se pueda ver ‘on line’ en Youtube gracias a la compra de unas nuevas cámaras para el salón, en concreto cuatro de televisión de alta definición.

La pasada comisión de Economía se hizo la primera prueba en directo para ver cómo se enlazaban las cámaras a los aparatos de audio que tienen los concejales, ya que el sistema, como no podía ser de otra manera (frase adorada por los ediles en sus intervenciones), funciona de forma automática. O loque es lo mismo, cuando se abre el micro de uno de los 31 ediles de la corporación, una de las cuatro cámaras del pleno (según la disposición del concejal)‘pincha’ su imagen, como dicen en el argot televisivo. Así que la sesión plenaria se podrá ver ahora en directo vía Youtube, sin ningún tipo de programa en el ordenador (como pasaba antaño), ya que el enlace desde la página web del Ayuntamiento es directo a este portal;y también se puede entrar directamente desde la misma.

Las cuatro cámaras robotizadas son Panasonic de alta definición, con mayor ancho de banda, por lo que emiten con mejor calidad, a la que se han sumado dos pantallas de plasma, en las que se visualizarán las votaciones de los concejales en el salón de plenos, por lo que ahora se sabrá perfectamente quién ha votado y qué ha votado. Eso supondrá que desde ahora no podrán escudarse en el anonimato para ejercer su voto. Así que adiós, ‘good-bye’ o ‘arrivederci’ a los ediles díscolos que quieran romper la disciplina de partido, ya que la pantalla de plasma los delatará. La transparencia también supone mayor control. De todos. También penarán el exceso de información los amigos de las ausencias porque el punto blanco inmaculado se situará en su posición en el pleno. Más claro, el agua.

Concretamente, la pantalla de plasma muestra un mapa de la presidencia (donde vota el alcalde Francisco de la Torre)y de las dos bancadas del pleno, donde los ediles estarán señalizados por puntos.

Las votaciones se sabrán por los colores que tengan los puntos:así, verde será afirmativo; rojo, negativo;amarillo, abstención; y blanco, ausencia del edil, según explicaba el jefe de Sección de pleno de la Secretaría General, Carlos López, que estos días probaba el funcionamiento del nuevo equipo con el técnico del Centro Municipal de Informática (CEMI), Raúl Montoya. La televisión municipal Onda Azul seguirá grabando a través de sus cámaras hasta que se amolde al funcionamiento del nuevo equipo del pleno. Hoy es la puesta de largo en directo en Youtube. ‘Mucha mierda’, con perdón –que equivale a mucha suerte en la jerga televisiva–.

El informe de Málaga Ahora: Torralbo aparece junto a Jiménez

Hablando de emisiones, las puestas en escena siempre fueron esenciales en política. Por eso, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, daba ayer una rueda de prensa acompañada de la edil Isabel Jiménez, la protagonista de un duro informe sobre su escaso rendimiento político realizado hace un año por el propio grupo municipal. Torralbo aseguraba que no está en duda la continuidad de Jiménez como concejal y dio a entender, sin decir su nombre, que el precursor de que se filtrara a la prensa –el edil no adscrito Juanjo Espinosa, quien lo niega– «sólo lo hizo para hacer daño». Los divorcios, en casi todos los ámbitos de la vida, suelen traer consigo recelos y revanchismo. A los hechos nos remitimos.