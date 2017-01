El pleno pide el relevo del jefe de Bomberos y reprueba a Mario Cortés

No ha defraudado el debate en pleno sobre las reivindicaciones laborales de los bomberos, que han conseguido que todos los grupos de la oposición se pongan de acuerdo a la hora de presentar mociones casi idénticas y forzar así la toma de postura del equipo de gobierno en torno al conflicto. Lo hacían además con una puesta en escena bastante eficaz, ya que el comienzo del debate en la Casona ha coincidido justo con el fin de la manifestación de los bomberos -unos 300, según las fuentes consultadas-, que esta mañana han salido desde el Parque de Martiricos y han llegado al paseo del parque justo a tiempo para escenificar su postura en bloque.

También han llegado a tiempo para ver (y celebrar) la votación de esas cinco mociones que presentaban PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos, Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juanjo Espinosa y que pedían, en todos los casos, el relevo del jefe de Bomberos, José Cruz, por la pérdida de confianza de la plantilla. A pesar de que en algunos puntos sí ha habido acuerdo por unanimidad, en este caso concreto el PP se ha quedado solo y la oposición ha sacado adelante por 18 votos a favor y 13 en contra la petición de que Cruz sea sustituido en su puesto. Y todo a pesar de que el concejal de Seguridad, Mario Cortés, insistía en que “es un funcionario de carrera con más de 17 años de experiencia y decir que él es el causante de todos los problemas no es justo”.

noticia relacionada Bomberos recorren con un cortejo fúnebre las calles de la capital para pedir mejoras laborales

La intervención de Cortés no sólo en pleno, sino en la gestión de la crisis con los bomberos, ha sido muy criticada por los grupos de la oposición y por una representación de los trabajadores en la sala, que han interrumpido al edil en varias ocasiones hasta el punto de que el alcalde, Francisco de la Torre, ha tenido que amenazar con desalojarlos en el caso de que no guardaran silencio. En cualquier caso, la postura de Cortés de seguir “con la mano tendida” para resolver el problema de los bomberos “salvo en el punto concreto de la destitución del señor Cruz” no ha convencido tampoco a la oposición, que ha votado en bloque para reprobar públicamente al concejal “por su gestión realizada en torno al funcionamiento del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Málaga”, según se recogía literalmente en el punto de la moción de Juanjo Espinosa.

Pero la petición del cese del jefe de Bomberos y la reprobación del concejal Mario Cortés no han sido los únicos logros que caen del lado de los bomberos, a pesar de que también en este caso la postura del pleno (de la oposición, de hecho) queda como un gesto puramente testimonial y de imagen ya que la decisión del equipo de gobierno es la contraria.

En cualquier caso, sí ha habido espacio para el acuerdo por unanimidad en algunos puntos. En concreto, los grupos han votado por unanimidad cambiar la denominación del 'Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento' por la de 'Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento' para dar cumplimiento a la ley recientemente aprobada en esta materia. También ha habido un 'sí' unánime a la redacción de un nuevo reglamento y a la reclasificación de la estructura de la plantilla nueva; así como a la regularización de la jornada laboral, aunque este último punto ha sido aprobado con el voto en contra del PP, que supedita la petición a la próxima negociación colectiva con los bomberos.