La oposición de izquierdas pide al alcalde “que sea valiente” con Limasa

De nuevo Limasa se ha convertido en un asunto de debate de peso en el pleno municipal. Sin embargo, esta vez la discusión ha tenido un matiz diferente no sólo por la cercanía de la decisión sobre el futuro modelo, sino porque en los últimos días los grupos de la oposición de izquierdas han visto una oportunidad de oro para tender la mano al alcalde, Francisco de la Torre, a quien se le presupone una tendencia hacia el modelo público aunque en el equipo de gobierno se insista en que “aún no hay una decisión tomada”.

Al menos esa es la preferencia que aprecian en el primer edil los portavoces del PSOE, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juanjo Epsinosa, quienes han tendido en bloque la mano al alcalde y le han pedido “que sea valiente” a la hora de apostar por un modelo público cien por cien. Abrían el debate, precisamente, los socialistas, que con su moción urgente querían instar a que la decisión se tome ya, y que además apueste por la municipalización. “Aquí están nuestros nueve votos, señor alcalde. Sea valiente y lleve este barco a donde lo tiene que llevar”, le ha pedido la portavoz socialista, María del Carmen Moreno, quien ha insistido en que “estamos ante una oportunidad histórica para cambiar las cosas”.

En la misma línea de 'mano tendida' se ha mostrado el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, quien se ha dirigido específicamente a De la Torre en una pregunta que sin embargo no ha tenido respuesta: “¿Quién le iba a decir a usted que al final seríamos nosotros los únicos que le apoyarían?”, le ha planteado, en una clara referencia a los desencuentros que parece haber en el seno del equipo de gobierno sobre el futuro modelo y que en el caso de algunos de los concejales populares se decantan claramente por la privatización. Además, tanto Zorrilla como la propia Moreno y la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, también se han pronunciado sobre el hecho de que el alcalde no repetirá mandato y que “sus concejales están tomando posiciones para salir en la lista, poniendo sus intereses personales por encima del interés de la ciudad, que en el caso de la limpieza es que la empresa sea pública”, ha destacado Torralbo.

Sin embargo, y a pesar de los intentos de los grupos de izquierda por profundizar en la brecha que parece haberse abierto entre las filas populares, el equipo de gobierno ha tratado de dar una imagen de unidad con la intervención única del edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, precisamente uno de los defensores de la privatización hasta el punto de advertir que si la limpieza se municipaliza él se iría de su puesto “por coherencia”.

En cualquier caso, Jiménez ha sido el único en intervenir en el pleno -el alcalde no ha tomado la palabra en este sentido, como sí ha hecho en otras ocasiones- y ha insistido en que “aún no hay una decisión tomada sobre el futuro de la empresa de limpieza” y que cuando se haya decidido “se traerá al pleno para votarla”. Y ha dejado un aviso a la oposición: “Ustedes no nos van a marcar el calendario”. Además, ha criticado que las conclusiones sobre la comisión de investigación de Limasa “no han servido para nada”, una reflexión que ha indignado visiblemente al portavoz de Ciudadanos Juan Cassá, presidente además de la comisión que Jiménez ha criticado. “Señor Jiménez, no hace usted bien en atacar a la comisión”, ha destacado Cassá, quien ha querido dejar un “aviso a navegantes”: “Mal camino llevan en el PP si crean inestabilidad en el consistorio y en la gobernabilidad de la ciudad, en la que les recuerdo que estamos nosotros”. A pesar de los reproches y de recordar que el PP no les encontrará como “cómplices” si quieren municipalizar, Ciudadanos ha sumado sus tres votos a los trece del PP para tumbar la moción del PSOE y que la decisión del futuro modelo de limpieza se haga “respetando el calendario”. Es decir, una de cal y otra de arena.