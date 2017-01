La moción en Alhaurín el Grande no llega a votarse tras un pleno esperpéntico

Antonia Ledesma se levantó ayer miércoles por la mañana como alcaldesa de Alhaurín el Grande, y por ahora lo va a seguir siendo. La moción de censura presentada por la oposición y cuya sesión comenzó a mediodía (extendiéndose por más de dos horas) no salió adelante; no por falta de votos, sino porque la misma no llegó a votarse tras un embrollo legal cuyo final no está escrito. La sesión, además, fue continuamente interrumpida por el público de ambos bandos ante el silencio de la presidencia de la mesa y de la secretaria.

La disputa sobre cuestiones relacionadas con el procedimiento, especialmente aquellas que dejan a libre interpretación la toma de decisiones, marcaron un pleno que no será precisamente recordado como el paradigma de la participación y la concordia. Conceptos como la esencia del transfuguismo o la primacía en el voto por tener más o menos años de vida terminaron por convertir la moción de censura en una sesión esperpéntica.

Tal como establece la ley en una moción de censura, la presidencia del pleno la ostentan los ediles de mayor y menor edad. En este caso el de mayor edad era Francisco Guerrero (Por Alhaurín el Grande) y la de menor edad Marina Maldonado (PSOE). Desde su composición, la oposición presentó una cuestión de orden, considerando que, «dado que la ley no establece quién ostenta el voto de calidad» si hay empate, consideraban aplicable la ley 40/2015 sobre los órganos colegiados de la administración, y en cuyos puntos establecen que el voto de calidad es propiedad del miembro de mayor rango (en este caso ambos son ediles); seguido de la antigüedad y la edad. Maldonado (PSOE) tomó posesión en junio de 2015, mientras que Guerrero lo hizo en febrero de 2016 tras la dimisión del exalcalde Juan Martín Serón. Tras pedir a la secretaria que aclarase esta posición, ésta se negó, convirtiendo la sesión en un bucle sin avances en los puntos del día, mientras los dos ediles de la mesa de edad gritaban al mismo tiempo en los micrófonos como si un mayor número de decibelios fuera a darles más razón.

Después de 30 minutos interminables, la propia secretaria se decidió a aclarar que seguía teniendo valor su informe presentado el martes que establecía que el voto de calidad lo tenía el edil de mayor edad -un extremo que no aclara la ley-, por lo que el pleno pudo proseguir. Sin embargo, tanto Maldonado como Guerrero manifestaron -una vez más hablando uno por encima del otro- que cada uno de ellos ostentaba la presidencia.

La legalidad de la moción

Tras esta nueva interrupción, ambos concejales procedieron a leer informes sobre la legalidad o no de la moción, una cuestión que no estaba en el orden del día, y que provocó que desde la bancada de la oposición se escucharan gritos de «prevaricación», dirigidos a la secretaria.

En esta cuestión, los partidos firmantes de la iniciativa insistieron en que la edil del PP no podía ser considerada tránsfuga, porque para ello debía estar en el grupo de no adscritos. Pese a que en 2013 esta misma secretaria consideró en una situación similar que la expulsión de un partido no era motivo de paso al grupo no adscrito, el cambio de criterio daba la razón al equipo de Gobierno. Pese a ello, este paso a no adscritos -tal como SUR tuvo constancia- no se había hecho oficial en ningún pleno, por lo que a día de ayer Mari Francis Fernández seguía perteneciendo al Grupo Municipal Popular.

Una vez el edil de mayor edad consideró que la moción no se ajustaba a derecho, levantó el pleno acompañado por sus compañeros de partido, pero también por la secretaria, por lo que la sesión estaba condenada a acabar. Fuentes de la oposición aseguraron ayer a este periódico que la Secretaría Municipal podría haber «prevaricado», y además de iniciar acciones legales para revertir la moción de censura de ayer, no descartan también estudiar la posibilidad de ir contra la secretaria. Asimismo, calificaron de «atentado a la democracia» lo ocurrido, así como otra muestra de la falta de la misma en el municipio, un pilar sobre el que descansaban sur argumentos para presentar la moción.

Por su parte, Ledesma reiteró que lo sucedido se ajusta a derecho, y criticó la «falta de educación y las amenazas» sufridas a su juicio por la secretaria a manos de la oposición, a los que apeló a ganar la Alcaldía «en las elecciones de 2019».