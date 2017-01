Aprobadas en el pleno mociones sobre fiscalización, bono de empleo joven y reciclaje de vídrio

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado realizar una campaña de concienciación sobre la importancia del reciclaje de vidrio dirigida a los negocios de hostelería de la ciudad, con evaluación de resultados al cabo de un tiempo prefijado antes de su lanzamiento.

De la moción, defendida por Ciudadanos, por contra, no ha salido adelante instar al equipo de gobierno que, en caso de que los resultados no alcancen la mejora del índice de reciclaje, modificar la ordenanza pertinente.

El portavoz de Ciudadanos Juan Cassá, ha incidido en la importancia del cuidado del medio ambiente y ha resaltado que con la empresa Ecovidrio se han mejorado los resultados, frente a "el desastre" de cuando lo hacia Limasa. Asimismo, ha lamentado "los malos datos" que se están dando.

"Siempre defendemos a los hosteleros del centro, pero es lamentable que sólo el 30 por ciento de ellos se sume al plan de Ecovidrio", ha señalado.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Raúl Jiménez, ha valorado que se trate de una moción "constructiva" y ha recordado el acuerdo del servicio.

La concejala del PSOE, por su parte, ha señalado que los socialistas son "muy exigentes" con el equipo de gobierno, recordando que se han presentado mociones. Asimismo, sobre la moción y en concreto, sobre la campañas, ha señalado que la deberían de hacer Ecovidrio, ya que es su responsabilidad.

La concejala de Málaga Ahora Rosa Galindo también ha valorado la moción, haciendo hincapié también en el compromiso de su grupo con el reciclaje.

Pos su parte, la edil de Málaga para la Gente Remedios Ramos ha valorado la moción, destacando que "nos parece de interés y seguiremos avanzando con nuevas propuestas".

Fiscalización

Por otro lado, ha salido adelante de la moción urgente de Málaga Ahora sobre la fiscalización de las cuentas de los grupos políticos municipales por parte del pleno el primer punto en el que se acuerda que la contabilidad de Málaga Ahora sea sometida a intervención y control por parte del interventor municipal.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha abogado por controlar y fiscalizar para "dar cuenta de recursos que disponemos los grupos". "Lo que estamos pidiendo es poder hacerlo de forma publica y transparente", ha señalado.

El concejal de Economía, Carlos Conde, ha incidido en que la normativa existe "y los grupos políticos han cumplido con las normas". "Han tenido un problema que ahora elevan al escenario de lo público y del pleno para que todos compartamos ese problema", aunque ha dicho que "si ustedes quieren resolver esto, no tenemos ninguna problema".

Por su parte, la portavoz del PSOE, María del Carmen Moreno, también ha señalado que "no nos parece adecuado traerlo al pleno", ya que "el resto de los grupos no han tenido ningún problema". Asimismo, ha dejado claro que "no tenemos problema a que sea todo con absoluta transparencia".

El viceportavoz de Ciudadanos, por su parte, ha dicho sorprenderse "porque es problema interno dentro de grupo y no entiendo como se traslada al resto de grupos municipales". "Nosotros ya rendimos cuentas", por lo que ha pedido "no meter a todos en el mismo saco". No obstante, ha señalado que "no tenemos problema, porque no hay nada que ocultar".

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha incidido en que la transparencia es "el eje fundamental" de la acción política, y ha recordado que su grupo "no han habido problemas parecidos: somos tan apretados que cuando comemos aquí lo hemos pagado de nuestro bolsillo, no se si eso es vieja o nueva política, pero se llama ética", ha señalado.

Luz

Por otro lado, el pleno ha debatido una moción de Málaga para la Gente en relación con "la escandalosa subida del precio del recibo de la luz, contra los abusos tarifarios de las eléctricas y relativa a medidas de protección de los consumidores".

Entre otros puntos no ha salido adelante instar al Gobierno a la modificación de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico.

Por otro lado, sí ha salido adelante instar al equipo de gobierno a que impulse el cumplimiento de todos los acuerdos adoptados en distintas mociones aprobadas sobre la pobreza energética.

Zorrilla ha recordado que el mes de enero el recibo de la luz ha tenido "una subida histórica y en plena ola de frío", lo que ha calificado de "autentico crimen". "Todo el mundo tiene claro que de la situación los grandes perjudicados son las inmensas mayorías de ciudadanos", ha lamentado, afirmando que "el Ayuntamiento no debe estar de espaldas a esta situación".

Por su parte, la viceportavoz socialista Estefanía Martín Palop ha señalado que desde el PSOE han pedido "medidas inmediatas y concretas". "Tenemos que poner en marcha esas medidas, y entendemos que tenemos que presionar y exigir al Gobierno de la nación, que antes era insensible por mayoría absoluta, que tiene que cambiar actitud".

Por su parte, la edil de Málaga Ahora Ysabel Jiménez también ha criticado que el precio de la luz esta última semana ha sido "descomunal" y ha criticado que mientras las eléctricas "ganan millones, mucha gente está pasando frío".

Carballo ha explicado que comparten el análisis que hace la moción, pero ha detallado que a nivel nacional han pedido una auditoría, por lo que "hasta no tener el resultado no tomaremos acciones concretas". "Entendemos y compartimos lo que pone en la moción, pero esperaremos a esa auditoria que creemos que va a ser útil de cara al futuro".

La edil del Área para la Reactivación Económica, María del Mar Martín Rojo, ha indicado que "el problema de las eléctricas es conocidos por todos" y ha dicho que aunque comparten el texto son mociones que se escapan del ámbito municipal. No obstante, ha recordado "la herencia" del Gobierno de Zapatero en relación con la parte del fijo que "estamos pagando".

Bono de empleo joven

Por otro lado, ha salido adelante una moción del PP sobre el programa bono de empleo joven. La edil de Deportes, Elisa Pérez de Siles, ha criticado que la Junta "desde hace años ha hecho abandono de las políticas activas de empleo".

Sobre el pago del bono, ha dicho sorprenderse de que hace solo "un par de días" el delegado de Economía "anunció el pago de una parte, aunque aún quedarían pendientes anualidades".

Agencia europea del medicamento

Por otro lado, Zorrilla ha preguntado al alcalde sobre las gestiones en relación con la posibilidad de que la agencia Europea del Medicamento se instale en Málaga tras la salida de Reino Unido de la UE.

Al respecto, el alcalde, Francisco De la Torre, ha reiterado que "es importante no solo para Málaga sino para Andalucía", ya que, "será un gran impulso para la Región".

"Las gestionas que hago son casi continuas, casi todos los días me ocupo, con cartas, llamadas, conversaciones, visitas...", ha enumerado el alcalde, al tiempo que ha añadido que "este tema es de Estado no de ciudad, es de Estado a nivel europeo". "No hay mejor ciudad ni mejor Región para que se haga", ha dicho.

También ha recordado que le ha tendido la mano a la Junta y le ha ofrecido la posibilidad de trabajar juntos. "Es una operación difícil, pero no imposible", ha concluido.