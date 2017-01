El paseo Ciudad de Melilla precisa un repaso

El paseo marítimo Ciudad de Melilla se mantiene sin apenas intervenciones de mejora desde hace décadas, y eso supone que presente un deterioro de acerado y de la propia calzada que es bien visible. Por un lado está el asfalto de la calzada, que deja bastante que desear, pues presenta unas ondulaciones que hacen complicado circular por allí, sobre todo las motos. Luego está el paseo por donde transitan a diario centenares de personas, que también presenta zonas en mal estado. Como la acera más próxima a los edificios, que tampoco está en las mejores condiciones. Una vecina de la zona comenta al respecto que hace unos días se realizaron unos arreglos de esa acera a la altura del número 23, pero señala que el resto, que presenta losetas hundidas y diferentes desperfectos, no ha sido arreglado, por lo que se pregunta el motivo por el que se ha dejado sin reparar. Y es que, como ya se ha informado, el paseo Ciudad de Melilla es uno de los ejes litorales de Málaga que aún mantiene una ordenación urbanística que con el tiempo ha quedado completamente obsoleta frente a la mejora experimentada por zonas como el cercano paseo de la Farola, con el centro comercial Muelle Uno, al borde del mar. Por eso la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha planteado la remodelación de este espacio dotándolo de un mayor espacio para el peatón, para procurar también un mayor acercamiento de la ciudad al mar y la playa. Una intervención que está por llegar y para la que no existe aún un proyecto totalmente definido, ni una partida presupuestaria que lo respalde, aunque la intención del Ayuntamiento es concretarlo para desarrollarlo en los próximos años y abrir un proceso de consulta a los vecinos, de forma que puedan opinar sobre las características de este proyecto para renovar el frente litoral del barrio de la Malagueta.

Obras junto a la fuente de la plaza de La Malagueta. / J. M. A.

Plaza de La Malagueta: obras junto a la fuente

En la confluencia del paseo marítimo Ciudad de Melilla con la avenida Cánovas del Castillo y paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso se encuentra la plaza de La Malagueta, y allí, junto a la fuente, se encuentran unas vallas de unas obras que llevan meses realizándose, pero que últimamente parece que están paradas, según indica un vecino de aquella zona. «Hay unas vallas que están puestas de aquella manera y dentro han hecho una especie de cajón de lo que parece una obra de saneamiento, pero está todo por terminar y desde hace tiempo por allí no se ve nadie», señala. «No sabemos si es que se les ha acabado el presupuesto o qué, pero las obras ya llevan tiempo y no se les ve el final, ofreciendo ese rincón una imagen que no es muy favorable para la ciudad y para un lugar que es paso habitual de los turistas, muchos de los cuales hacen el recorrido en coches de caballos y pasan justo delante de esas feas vallas metálicas y de la fuente de unas obras inacabadas».