El informe de Málaga Ahora provoca estupor en el resto de los partidos

Los corrillos en la Casona empezaron ayer desde bien temprano, y para no perder metros de recorrido en el eslalon hasta la segunda planta, ocupaban espacio desde la escalinata principal. Las caras de sorpresa de los ediles se sucedían unas tras otras y casi todos ponían el dedo en la llaga dando cuenta de que la edil de Málaga Ahora Isabel Jiménez, protagonista de un escrito en el que los miembros de su grupo le dedicaban 22 puntos para criticar sus pocas habilidades para dedicarse a la política, no había ido a trabajar. Más tarde la disculpaban sus compañeros por el ‘trancazo’ que ya tenía el lunes. En la más amplia acepción la palabra.

Por recordar las líneas básicas del sorpresivo y duro escrito sobre la edil, este hacía un repaso por sus intervenciones poco acertadas en la comisión de Medio Ambiente o en otros ámbitos como la mesa del agua de Emasa, con momentos embarazosos; impuntualidad en la llegada a comisiones y al pleno, o su falta de asistencia a foros de Medio Ambiente del grupo donde se la esperaba; que no daba cuenta de los consejos de administración a los que asistía, que propugnaba acciones con las que estaba en contra Málaga Ahora, que no se leía los argumentarios... y en definitiva que no se enteraba de la película. Huelga decir que le cortaban un traje de sastre sin que ella hubiese dejado que le tomasen las medidas, al menos conscientemente.

La crisis era ayer patente en el grupo municipal, en el que seguían señalando sin rubor a Juanjo Espinosa –el único concejal no adscrito del Ayuntamiento por ahora– de haberlo aireado casi un año después de que se escribiera negro sobre blanco para hacer daño. Él mismo ya lo había negado el día anterior, no sin dejar de señalar como culpables, como el que no quiere la cosa, a los descontentos que se marcharon de Málaga Ahora, que en definitiva no hacen otra cosa que apoyarle.

En el grupo estaban ayer los técnicos, así como Ysabel Torralbo y el abogado Oliver Roales. Tras el ‘informe Espinosa y Sguiglia’, de finales de septiembre –que también se filtraba a la prensa y en el que se hablaba, sin decir sus nombres, de las cuentas del Gran Capitán de ambos–, ahora se suma otro expediente que deja en entredicho la capacidad de lavar los trapos sucios dentro del partido como hasta ahora se venía haciendo en la vieja política... en la mayoría de los casos. Si esta es la nueva política, decían sin tapujos en los otros partidos, preferimos a los de la vieja y mostraban estupor por cómo se las gastan los ‘nuevos’ con los suyos propios.

El informe de Jiménez se hizo tipo ‘brainstorming’ (lluvia de ideas o de dardos, según se mire) y en él participaron buena parte de los miembros del grupo político, menos la afectada, claro está. Se comentó en una mesa de coordinación ante 50 personas, a la que no fue Jiménez, aunque luego le trasladaron que se había hablado de este asunto, hasta que el jueves de la semana pasada le llegaba el texto a la protagonista que, con bastante malestar, subrayaba que no había podido terminar de leerlo.

El resto de los partidos reprobó con sus comentarios este tipo de prácticas, dando a entender que cuando no se está contento con el trabajo de alguien se le explica en ‘petit comité’ pero no se le monta un «juicio sumarísimo» o se le hace ‘ex profeso’ un «informe tipo Stalin» o la «Gestapo tan sangrante», que eran algunas de las lindezas con las que definían el documento sus compañeros de corporación. Oque se estaban disputando los puestos, y entre ellos querían que entrara Oliver Roales, el quinto de la lista electoral, y por eso le habían dado este ‘hachazo’ a Jiménez.

En Málaga Ahora negaban que Roales supiera que Espinosa, al que señalaban, lo pudiera querer ‘colocar’. Y con el sentimiento o la decisión de no hacer más informes de marras de este calibre, la propia Torralbo enumeraba los motivos por los que la representante de la PAH había mejorado mucho como edil en su gestión y labor en la calle. Jiménez, ufana, explicaba anteayer que seguiría en su puesto, que el escrito es agua pasada.

Las cuentas, al interventor. ¿Se abre la caja de Pandora?

Como esto no se acaba, el concejal no adscrito, Juanjo Espinosa, sigue sin despacho y el alcalde Francisco de la Torre le prometía a Torralbo que hoy iría al grupo de Málaga Ahora para ver de qué espacio disponen. Precisamente, los mismos presentarán hoy una moción al pleno de mañana para que el interventor fiscalice sus cuentas en vista de que hay un descubierto, dicen, de unos 4.000 euros de Espinosa sin justificar. De la Torre aseguró en el pasado pleno que se lo pediría él mismo al interventor, pero desde entonces nada se ha sabido. ¿Se abre la caja de Pandora para todos los partidos que deberán justificar con luz y taquígrafos sus gastos?