La Universidad Loyola Andalucía retoma sus planes para desembarcar en Málaga

El anhelo del alcalde, Francisco de la Torre, de dejar cerrada en este mandato la implantación de una universidad privada en Málaga podría cumplirse finalmente. Según ha podido confirmar este periódico, la Universidad Loyola Andalucía, en funcionamiento desde hace tres años y con campus en Sevilla y Córdoba, está decidida a desembarcar de forma permanente en Málaga en los próximos años, con unas instalaciones para las que ya está analizando posibles ubicaciones. Esta entidad docente firmó a mediados del pasado mes de noviembre un convenio marco de colaboración con el Ayuntamiento que, según fuentes consultadas, supone «el primer paso» para su instalación en la capital.

Cursos en el Polo de Contenidos Digitales El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad Loyola Andalucía comienza a dar sus primeros frutos. El recién estrenado Polo de Contenidos Digitales de Tabacalera acogerá los próximos días 7, 8, 14 y 15 de febrero un curso de la entidad docente para ayudar a emprendedores de distintos sectores a crear sus empresas. Se trata de la primera actividad formativa que tendrá como escenario este nuevo centro municipal, que este pasado fin de semana ya ha albergado la quinta edición del Málaga Jam, sobre la creación de videojuegos. En el curso de la Universidad Loyola, que es gratuito y consta de 32 horas, podrán inscribirse una veintena de emprendedores que recibirán formación sobre la puesta en marcha de una empresa y la creación de negocios viables. Por otro lado, el alcalde, Francisco de la Torre, tiene previsto entrevistarse hoy en Sevilla con el rector de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez, en un almuerzo de trabajo.

Según las averiguaciones realizadas por este periódico, aún no existe un calendario cerrado para la puesta en marcha de un campus de la Universidad Loyola en Málaga, pero parece que su llegada no tiene ya marcha atrás. Al tratarse de una entidad docente que ya está adscrita al sistema universitario andaluz, no tendría que tramitar un permiso especial para operar en un nuevo territorio de la comunidad autónoma, como sí fue el caso de la Universidad Europea de Madrid, que llegó a iniciar los trámites ante la Junta de Andalucía para implantarse en la capital. Sin embargo, ese proyecto no ha llegado a prosperar.

La Loyola, en datos Estudiantes 1.531 en grado, 178 en máster, 12 en doctorado y 64 en ‘executive’. Profesorado.. 163 profesores en total, lo que supone un ratio de 11,34 alumnos por profesor. Becas.. 1.353.000 euros destinados a becar a 464 alumnos. Grados. Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Economía, Criminología, Psicología, Comunicación, Relaciones Internacionales, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería de Organización Industrial, entre otros muchos.

No obstante, la Loyola sí tendría que recabar de la Administración regional los permisos necesarios para las titulaciones que quiera impartir en Málaga, ya que el Gobierno andaluz debe fiscalizar la oferta educativa universitaria para que exista un equilibrio entre la que imparten los centros públicos y los privados, de forma que se complementen.

Fundación

Por otra parte, al tratarse de una fundación sin ánimo de lucro adscrita a la compañía de los Jesuitas (así fue constituida en junio de 2010) tendrá más fácil ser beneficiaria de la cesión de edificios de propiedad municipal para su desembarco en Málaga, llegado el momento. No obstante, según las fuentes, sus responsables están sopesando ubicaciones de titularidad tanto pública como privada para su posible instalación.

La Europea de Madrid y la Católica de Murcia se enfrían La apuesta de la Universidad Loyola por implantarse en Málaga es la única que se mantiene firme de las tres que hace tres años fueron anunciadas y presentadas como seguras para diversificar la oferta formativa en la capital. Las otras dos correspondían a la Universidad Europea de Madrid (UEM) y la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Sin embargo, ninguna de ellas ha salido adelante, ni hay visos de que lo hagan en un futuro próximo. El caso de la Universidad Europea de Madrid es el que llegó a estar más avanzado para su implantación en Málaga. De hecho, incluso llegaron a solicitar formalmente a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo su llegada a la capital bajo el nombre de Universidad Europea de Andalucía, un trámite que tenía que pasar por la aprobación del Parlamento andaluz. La UEM necesitaba 16.000 metros cuadrados para su desembarco y llegó a barajar dos posibles ubicaciones en alquiler: el edificio de Tabacalera –aún no estaba sobre la mesa el proyecto del Polo Digital– y un inmueble en Parque Litoral. Sin embargo, todo eso quedó en agua de borrajas. Fuentes de esta universidad informaron de que «no hay novedad» alguna respecto al proyecto para implantarse en Málaga y aclararon que «no está aprobado por la Junta de Andalucía». Por su parte, desde la UCAM señalaron que la apertura de una sede en Málaga sigue en el horizonte, pero aclararon que «no es una prioridad» en este momento.

El convenio marco de colaboración suscrito hace dos meses por el alcalde y el rector de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez, es claro en el sentido de que la colaboración entre las partes buscará en primer lugar «participar en el desarrollo, difusión e implantación de la oferta educativa de la Universidad Loyola Andalucía». Asimismo, contempla la posibilidad de «poner a disposición de las partes las instalaciones para usos corporativos y reuniones». No obstante, este primer acuerdo marco, cuya vigencia se fija en un año prorrogable hasta un total de cuatro, se deja abierto a «otras modalidades de colaboración» a reflejar en convenios específicos que serán desarrollados por una comisión.

El centro está decidido a implantarse en la capital aunque aún no se ha marcado plazos

La Universidad Loyola Andalucía tiene su germen en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba, con experiencia en enseñanza superior desde el año 1963. Forma parte de UNIJES, la federación que integra a las universidades y centros universitarios jesuitas de España (Deusto, Comillas, ESADE o IQS entre otros) así como a la red mundial de universidades jesuitas, como Georgetown, Loyola Chicago, Pontificia Universidad Católica (Río de Janeiro), Sophia (Tokio) o St. Xavier College (Mumbay, antigua Bombay).