Talan varias palmeras junto a La Rosaleda

Varias palmeras fueron taladas ayer en la avenida de la Palmilla, junto al estadio de La Rosaleda. Las palmeras phoenix datileras estaban inestables y tras realizarle unas pruebas de tracción, los técnicos decidieron que lo más conveniente era talarlas dado que los resultados no fueron buenos. En la decisión de los técnicos influyó también la ubicación de esos ejemplares, en una zona muy transitada y donde se producen importantes aglomeraciones de público los días de partidos de fútbol, según explicó a este periódico el director de Parques y Jardines, Javier Gutiérrez del Álamo. La tala fue realizada por personal de la empresa Doctorarbol, especializada en el estudio del riesgo de caída de árboles, trabajos que incluyen un test de tracción que supone una técnica novedosa para el control del riesgo de caída de árboles. Una técnica que esa misma empresa ha utilizado para analizar los riesgos de árboles en el Parque del Retiro de Madrid. Dicho test permite el cálculo exacto de la capacidad de carga de una estructura arbórea, y se usan en aquellos casos donde la evaluación tradicional no permite determinar de una manera fiable el riesgo de caída o de rotura de un ejemplar. Los operarios de esta empresa, entre los que figuran biólogos, realizarán en los próximos días inspecciones de otros árboles para conocer su estado y si corren riesgo de caer y por tanto suponen un peligro. Algo para lo que no basta con un examen visual, pues una de las palmeras que ayer talaron tenía buen aspecto visual en apariencia y, sin embargo, se encontraba en mal estado y a punto de quebrar, mientras que otras que se observan inclinadas y que puede pensarse que puedan caer, internamente están sanas y no existe peligro de que caigan como pudiera parecer.

Aeropuerto: sustitución de unos árboles

Por cierto que la retirada de unos árboles en el recinto del aeropuerto de Málaga ha sido un asunto comentado en las redes sociales últimamente a raíz de un vídeo que un ciudadano distribuyó a través de Twitter. Según este ciudadano, Aena habría arrancado hace varias semanas unos árboles que había plantados en el recinto, e indicaba que desde el mismo aeropuerto le habían dicho que iban a ser trasplantados en localidades cercanas al aeropuerto. Pero al cabo de un tiempo los árboles seguían en el mismo lugar y, según este ciudadano, se estaban secando, imágenes que grabó y colgó en Twitter. Fuentes del aeropuerto manifestaron a este periódico que, efectivamente, los árboles en cuestión estaban plantados en la zona norte del aeropuerto e iban a ser sustituidos por otros por seguridad aérea debido a que sus frutos atraían a muchas aves. Las mismas fuentes indicaron que esos árboles sí se estaban trasplantando en otros lugares de localidades cercanas al aeropuerto.