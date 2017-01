Profesores buscan una estrategia europea para hacer frente al ciberacoso

Buscar una estrategia común para hacer frente al ciberacoso es uno de los objetivos del proyecto Erasmus KA2, el programa de intercambio europeo centrado en este caso en los proyectos pedagógicos. Medio centenar de docentes participan en este programa, que ha arrancado esta semana en el Centro de Profesorado de Málaga y tiene dos años de duración.

Participan docentes de los IES de la capital Huelin, Politécnico Jesús Marín y Salvador Rueda. También del IES Francisco Javier de Burgos, de Motril, y de un colegio de Italia, dos de Finlandia y uno de Grecia.

El programa de actividades en Málaga se va a desarrollar durante toda esta semana e incluye talleres de gestión emocional, visitas a los centros educativos malagueños participantes, la presentación de las aulas temporales de adaptación lingüística, una ponencia a cargo de la Policía Nacional y una jornada destinada a las AMPAs, así como recorridos culturales por Málaga y Ronda.

El director del CEP de Málaga, Juan Manuel Criado, explicó que el objetivo del proyecto 'Gritfis, divided we fall, together we stand, improving strategies in European schools and teacher training centres to prevent bullying and discrimination acroos Europe' es buscar una estrategia común para hacer frente al ciberacoso, después de analizadas las distintas medidas que se adoptan en los países participantes. Y avanzó dos cuestiones importantes en esta estrategia, la prevención y la resolución de los conflictos entre los mismos jóvenes algo en lo que, aseguró, Andalucía es un referente.

Experiencia italiana

Ilaria Barbieri y Susan Bagliano son profesoras en un colegio de Florencia. Indicaron que en su país no hay protocolos específicos contra el 'bullying' o ciberacoso y que los profesores tratan de hablar con las familias. Consideran que es un problema en toda Europa, y por esto la idoneidad de este proyecto.

Entre los modelos a estudiar se encuentra el programa Kive de Finlandia, que se centra en la educación del grupo. Algo parecido a los mediadores escolares que trabajan en los colegios andaluces.