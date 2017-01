Un grupo de trabajo para intentar ganar tiempo

Las manifestaciones ciudadanas de los últimos meses han puesto a Salud contra la pared. Es normal que la consejería apele ahora al diálogo y asegure que escuchará a los malagueños antes de tomar una decisión sobre qué tipo de mejoras aplicará. Bien está tener presente el punto de vista de los expertos y de distintos colectivos, pero sin que ello signifique eternizar los proyectos y que entre dimes y diretes el tercer hospital, o la alternativa que sea más adecuada, se quede en agua de borrajas como tantas otras iniciativas que se prometieron desde la Junta de Andalucía y de las que nunca más se supo.

En lenguaje popular está extendido que cuando no se quiere que una iniciativa salga adelante o, al menos se desea retrasarla, no hay nada más eficaz que crear una comisión. Entre que se constituye, se reúne, se produce el debate y se elabora un informe pasa el tiempo y el asunto queda empantanado sine díe. Ese precedente poco halagüeño ha dejado en el camino infinidad de asuntos. Por eso, hay que acoger con cautela el anunció hecho ayer por el consejero de Salud, Aquilino Alonso, sobre la constitución de un grupo de trabajo, en el que participarán tanto profesionales como responsables de la sociedad civil, con el objetivo de definir cuál es el mejor modelo para dar una respuesta a las necesidades hospitalarias de Málaga. Por decirlo sin rodeos: si hay que construir el llamado tercer hospital o, por contra, aprovechar los terrenos disponibles en el recinto del Civil para llevar a cabo una ampliación hospitalaria que quedaría conectada con el Materno Infantil.

El movimiento se demuestra andando y, sin dudar de la palabra de Aquilino Alonso, para empezar hay que poner nombres y apellidos a los integrantes de ese grupo de trabajo. Una vez hecho eso cuanto antes, el segundo paso inmediato es marcar unos plazos concretos al debate que se abrirá, porque si no se acota el tiempo, nos podremos encontrar con que el proceso se dilata sin que se llegue a un acuerdo determinado. Y, por supuesto, es fundamental que Salud tenga realmente interés en construir el tercer hospital o la iniciativa que reciba el visto bueno. Porque una cosa es la teoría y otra la práctica. Ya se sabe que las palabras se las lleva el viento y que los acuerdos se quedan en papel mojado como certifican las hemerotecas. Ese grupo de trabajo es inexcusable que funcione de forma fructífera y que Salud sea consciente de que Málaga necesita que se acomete una infraestructura hospitalaria que garantice con solvencia la asistencia de la población en los años venideros.

El nombre que se le dé a lo que se ejecute es lo de menos, lo importante es asumir el compromiso de hacerlo y cumplirlo. De momento, solo hay el anuncio de la creación de un grupo de trabajo y la afirmación del consejero de que la Consejería de Salud no se cierra a la construcción del tercer hospital en la capital. Esas manifestaciones son un paso adelante, porque hasta ahora la Junta rechazaba el tercer hospital. Por un lado, sostenía que era un invento del PP y, por otro, que no era la mejor opción para atender las necesidades hospitalarias de la capital malagueña. Ahora, al menos de cara hacia afuera, la cerrazón ya no es tan evidente. Sin embargo, hay que seguir avanzando y definir una hoja de ruta. El grupo de trabajo hay que ponerlo en marcha ya para que emita un juicio en pocos meses. Además, la Junta de Andalucía tiene que asumir lo que los expertos y los colectivos ciudadanos decidan. O sea, que si apuestan por el tercer hospital acepte construirlo sin ningún tipo de pegas.