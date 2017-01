Por Alhaurín intentará parar la moción de censura con un informe jurídico

Alhaurín el Grande vivirá mañana uno de los días más intensos de su vida política de los últimos 17 años, pero la celebración de la moción de censura no será el fin de esta historia, sino que se espera que sea el punto de partida de una batalla legal que enfrentará al partido de la alcaldesa, Antonia Ledesma (Por Alhaurín) con la oposición, formada por el PSOE, IU, ASALH y la edil de PP local.

Tal como pudo saber SUR, Por Alhaurín presentará al inicio del pleno un informe jurídico que vendrá a avalar la teoría de que la concejala 'popular', Mari Francis Fernández, es tránsfuga, por lo que la moción no saldría adelante. Sin embargo, la cuestión es más compleja en esta moción de censura de lo que han sido el resto de iniciativas similares en la provincia en este mandato. La ley establece que en un pleno que lleve en el punto del orden del día una moción de censura, la presidencia no la ostenta, como en el resto de los casos, la Alcaldía; sino una mesa de edad compuesta por los concejales de mayor y menor edad, independientemente del partido al que pertenezcan. Esta mesa de edad es la encargada de hacer que el pleno se ejecute, aunque también tienen las atribuciones de pararlo, si así lo consideran justificado.

En el caso concreto de Alhaurín -que no es una moción normal porque hay distintos criterios sobre su legalidad-, ambos sectores han pedido un informe jurídico a la secretaria municipal que dictamine en qué situación estaría Mari Francis Fernández en relación a su partido (si ha sido expulsada o no), así como si dicha situación la convierte en tránsfuga. La 'peculiaridad' de la ley en España hace que este documento no sea vinculante, por lo que su aprobación o no a esta moción carecerá de importancia de cara a la decisión final. Pese a lo que este informe pueda dictaminar, tanto el equipo de Gobierno como la oposición presentarán sendos textos que secundarían desde el punto de vista legal sus argumentos.

Ambos sectores discuten también quién tendría el voto de calidad en una mesa de edad con empate

Con este 'empate' a informes no vinculantes entre unos y otros, será la mesa de edad la que tenga que tomar la decisión final. En Alhaurín, el miembro de mayor edad de la Corporación pertenece a Por Alhaurín, mientras que la de menor edad es del PSOE. Fuentes de Por Alhaurín aseguraron a SUR que, en caso de empate -que es lo que ocurrirá- entre el voto de los integrantes de esta mesa, el voto de calidad definitivo lo tendría el miembro de mayor edad, en este caso del sector contrario a la moción.

Por su parte, fuentes de la oposición señalan que lo del voto de calidad «no lo dice la ley en ningún lado», por lo que apelan a que la secretaria dictamine también a este respecto. Esas mismas fuentes no descartaron ayer que al final se termine tomando una decisión por sorteo. De lo que nadie duda en uno lado y en otro es que, pase lo que pase mañana en el pleno, alguno de los sectores irá al día siguiente a los juzgados a comenzar esta batalla legal por el bastón de mando de Alhaurín el Grande.