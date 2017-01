De la Torre propone valorar mediante encuestas la productividad de una nueva Limasa municipal

El alcalde, Francisco de la Torre, ha desvelado este lunes algunos aspectos de la propuesta que negocia con los representantes del comité de empresa de Limasa para llevar este servicio a un modelo municipal una vez que expire la actual concesión este próximo mes de abril. Uno de esos aspectos implica la realización de encuestas ciudadanas para medir el nivel de satisfacción de los vecinos respecto a la limpieza y la recogida de basuras. Los resultados de esos sondeos, que podrían ser anuales, servirían no solo para cuantificar la variable de productividad que se aplicaría al salario de los trabajadores de una hipotética Limasa municipal, sino que también determinarían si se continúa con ese modelo en años sucesivos o se pasa a una fórmula de privatización del servicio.

De la Torre ha desvelado que este pasado fin de semana le ha planteado esta cuestión al presidente del comité de los trabajadores, Manuel Belmonte, pero que aún no ha recibido respuesta al respecto. “No tengo respuesta a este planteamiento final pero no veo razón a que digan que no porque es poner en manos de ellos la continuidad del modelo municipal, por los años que pueda ser. Mientras se hagan bien las cosas, podrán seguir por ese camino”, ha señalado. “He transmitido al presidente del comité la necesidad de plantear que la forma en que pueda continuar como municipal es en base al éxito de la empresa en los términos de que se vea la ciudad mejor. Ese éxito se puede medir con encuestas opinión, que la opinión favorable o muy favorable sea muy superior a la opinión mala sobre limpieza y recogida de basuras”, ha aclarado.

Cuestionado sobre si los miembros de su equipo de gobierno municipal y del resto de grupos políticos respaldan esta fórmula, el alcalde ha admitido que aún no lo ha consultado con todos ellos y ha apuntado que, para ello, está a la espera de contar con un documento en el que se plasmen por escrito todas estas cuestiones. “No avanzaremos sin el acuerdo de todos, pero no puedo hacerlo sin tener el documento que mide la productividad”, ha incidido.