«Esto puede provocar que otros muchos privados reclamen»

El abogado de Consulting de Derecho Urbanístico Juan Ramón Fernández-Canivell, que ha asesorado a los propietarios de las naves de la calle Balazón que han ganado el pleito contra las determinaciones contenidas en el vigente PGOU, considera que este fallo del Tribunal Supremo puede tener notables consecuencias para el devenir del documento que ordena el desarrollo de Málaga en los próximos años. «El Supremo dice que prevalece el criterio de la jurisprudencia y que no pueden cambiarse a 'no consolidados' suelos que están aceptados y definidos como 'consolidados'. Esto puede provocar que muchos propietarios de terrenos que se vean en la misma tesitura de mis clientes reclamen y soliciten una innovación del Plan General para que sus suelos vuelvan a ser consolidados», expuso este letrado, quien no descarta incluso que el equipo de gobierno pudiera verse forzado a tener que realizar una adaptación de todo el planeamiento de la ciudad para dar marcha atrás en los cambios de determinados ámbitos de 'consolidados' a 'no consolidados'. «El Ayuntamiento ha abusado de esta práctica en plan de 2011 y esto va a dar lugar a que la gente reclame. No se puede degradar el suelo urbano consolidado», dijo.