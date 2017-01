De cláusulas e intervención

Recuerdan hace más de una década cuando se descubría mediáticamente el asunto de las cláusulas suelo, que pagaban religiosamente muchos ciudadanos españoles que habían suscrito hipotecas, muchos sin ni siquiera saber que habían firmado esas condiciones, que más tarde se han probado abusivas por su desconocimiento fundamentalmente. Desde entonces, el camino ha sido tortuoso, pasando por tirones de orejas de la Unión Europea a España por admitir tales prácticas bancarias, hasta que los juzgados, sentencia a sentencia, tacita a tacita, han ido dando la razón a los sufridos clientes hipotecarios.

Pero el pasado mes de diciembre el salto era abismal y certero, ya que tan sólo un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anunciara su decisión sobre la retroactividad de las indemnizaciones y la devolución total que deben pagar los bancos a los afectados por cláusulas suelo, los tribunales de Málaga, como explicaba Nuria Triguero en este periódico (SUR, 29/12/16), ya estaban dictando sentencias que aplican la ‘doctrina de Luxemburgo’ y, por ende, se apartaban de la del Tribunal Supremo, que propugna que la retroactividad de lo cobrado en exceso sólo puede aplicarse desde mayo de 2013. Esto contravenía, a juicio de TJUE, al derecho comunitario, lo que en la práctica equivaldría a la retroactividad total desde la firma del préstamo.

Actualmente, en los juzgados malagueños hay unos 4.000 asuntos pendientes sobre cláusulas suelo. Sin embargo, la sentencia del alto tribunal europeo ha animado a muchos malagueños a demandar a sus bancos, según constatan en asociaciones de consumidores y despachos de abogados, que están recibiendo estos días una avalancha de consultas. En la provincia se estima que puede haber más de 50.000 afectados. Es más, el pasado viernes el Gobierno aprobaba el real decreto sobre las cláusulas suelo y la obligatoriedad de los bancos de informar a sus clientes y de iniciar una negociación con ellos en el caso de que lo estimen los segundos. Pero sin tener que llegar necesariamente a la devolución de lo pagado por este concepto si la entidad bancaria no lo estima. Con estos mimbres, los grupos municipales de izquierdas, Málaga Ahora, IU-Málaga para la Gente y el concejal no adscrito, Juanjo Espinosa, llevan todos iniciativas este mes con el objetivo de asistir a los afectados en la capital.

En concreto, IU-Málaga para la Gente propugna hoy en la comisión de Economía que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de poner en marcha un convenio con el Colegio de Abogados de Málaga para que los afectados puedan ir a juicio de forma gratuita contra las entidades bancarias, que hayan sido informadas previamente por el Ayuntamiento. Para Eduardo Zorrilla, la sentencias y el actual decreto del Gobierno sobre las cláusulas suelo no eximen a los usuarios de pleitear, y hay mucha gente que no accedería a la justicia gratuita, por lo que esta «colaboración con el Colegio de Abogados nos parece una buena idea para estudiar y sacar adelante». Esta iniciativa se suma, pues, a la aprobada en la pasada comisión de Urbanismo al grupo Málaga Ahora, cuya portavoz es Ysabel Torralbo, en la que se prevé la labor del Ayuntamiento para asesorar a la ciudadanía, aunque no se especificaba la forma de hacerlo.

El edil independiente Juanjo Espinosa también presenta hoy una propuesta a la comisión de Economía en la misma línea de IU-Málaga para la Gente, ya que solicita, en lo referente al ámbito municipal, que el Ayuntamiento promueva convenios con entidades financieras, asociaciones de usuarios, colegios de abogados y judicatura para garantizar la cobertura legal a través de oficinas de atención al ciudadano. Queda por ver si estas cuestiones obtienen hoy el apoyo del resto de los grupos municipales y se aprueban.

La Junta dará el visto bueno

Este periódico adelantaba la semana pasada que el Ayuntamiento ha iniciado un proceso de libre designación para la plaza de interventor general del Ayuntamiento en vista de que el pasado 11 de noviembre se jubilaba el actual José Antonio González.

Los grupos de la oposición, menos Ciudadanos, no han visto con buenos ojos que este puesto no se cubra por concurso de mérito, capacidad e igualdad e incluso la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, adelantó que su grupo estudiará medidas legales. La portavoz socialista Mari Carmen Moreno dijo estar a la expectativa de los posibles pasos que pudiera dar el colegio profesional, que ya impugnó la designación de dos viceinterventores en la Diputación Provincial por el mismo proceso de libre designación. Lo que a juicio de Moreno es «una elección a dedo», sin más.

Lo cierto es que fuentes jurídicas del gremio consultadas por este periódico sostienen que el proceso que el Ayuntamiento ha aprobado en la junta de gobierno local está falto de un elemento esencial, en lo referente a que la ‘libre designación’ es un procedimiento excepcional y hay que motivarlo. Y, pese a todo, en el caso de que estuviese motivada la libre designación, los méritos que debe tener el interesado deben fijarse al inicio de la convocatoria, es decir que todos los interesados deben saber a priori qué méritos serán por los que compitan para dicha plaza, «no designar al interventor y explicar a posteriori qué méritos le asisten para acceder a la plaza, porque esto dejaría en franca desigualdad al resto de los candidatos», puntualizaban.

Por su parte, el portavoz popular y concejal de Economía, Carlos Conde, refrendaba el proceso por libre designación iniciado por el Ayuntamiento y explicaba que, a su juicio, «el concurso de méritos a lo mejor no garantiza el mejor interventor para el Ayuntamiento de Málaga, ya que éste se basa en tener antigüedad, haber escrito libros, cursos y otros asuntos, que pueden no ser experiencia práctica directa en el cargo». Ahora, como informó Conde, la aprobación del proceso en junta de gobierno local ha sido enviado a la Junta para que le dé su visto bueno y lo publique en el BOJA. «Si el Gobierno andaluz entiende que no concurren las circunstancias, resolverá desfavorablemente, pero si no, el proceso seguirá adelante y eso es lo que esperamos», puntualizó.

Habrá que estar atentos a la decisión que tome la Junta porque lo cierto es que al primer paso del proceso de aprobación de elección de interventor por libre designación no le dieron mucha publicidad, más bien prácticamente ninguna. A la transparencia en este país aún le queda un largo y difícil camino por recorrer.