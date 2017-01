Sánchez La Chica: «La singularidad de la Catedral de Málaga no está en ser 'La Manquita'»

Juan Manuel Sánchez La Chica, arquitecto malagueño de 44 años, ha sido designado por el Obispado para tomar la batuta del plan director para la Catedral, en cuya elaboración ha participado en los últimos seis años junto al arquitecto Gabriel Ruiz Cabrero. Este profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad confía en que el documento sea aprobado por la Consejería de Cultura para poder acometer obras de mejora y finalización del templo.

–¿Qué va a suponer la aprobación de un plan director para la Catedral?

–Es un documento que tiene que existir para poder actuar sobre el edificio, todas las catedrales lo tienen. Es una hoja de ruta sobre las acciones que hay que desarrollar en el edificio. Y no solo contempla obras, sino también investigación y divulgación.

–¿Se tiene ya alguna noticia de que la Junta lo esté estudiando?

–De momento no nos han comentado nada. Es un documento muy extenso que abarca siete tomos, incluidos los planos. Imagino que el análisis se llevará un tiempo. No sabemos si lo van a estudiar entero o nos pedirán aclaraciones.

–¿Confía en que sea aprobado?

–Sí. Creo que reúne las condiciones para tener la aprobación.

–Existe una opinión generalizada de que la primera intervención debe ir destinada a paliar el problema de las goteras. ¿Coincide con ello?

–Sí, totalmente. La Catedral tiene goteras desde siempre y la última solución que se le dio ha fracasado porque no es completa. Fue una actuación muy conservadora desde el punto de vista visual pero difícil desde lo técnico. La actuación en la cubierta es de máxima urgencia. Tenemos constantes pérdidas de yeso y materiales de las bóvedas que caen en las redes.

–Sobre este aspecto, ¿recomendaría una cubierta a dos aguas?

–Es una cuestión que habrá que estudiar en profundidad cuando se plantee ese punto del plan director. Resultaría aventurado decantarse por el tejado a dos aguas. Hay que analizarlo, aunque parece que la solución tiene que ser definitiva y parte un poco de ahí, del proyecto que dejó Ventura Rodríguez en el siglo XVIII. Esa solución lo cubre todo y sí es definitiva, pero ya se estudiará en detalle.

–¿Qué le parece que se haya reactivado el debate sobre la finalización de las obras de la Catedral?

–Siempre es bueno que se hable de la Catedral. Málaga y su casco histórico ha mejorado muchísimo en los últimos diez años y la Catedral se ha quedado un poco atrás en ese aspecto.

–En ese debate siempre sale a relucir el aspecto controvertido de la inacabada torre sur.

–Sí, no está acabada y también entra agua por ahí. Los proyectos se hacen para acabarlos. La Catedral no cumple hoy su función absoluta ni tiene la belleza que debería tener acabada. La singularidad de la Catedral no está en lo de ‘La Manquita’. Esto hace que sea menos bella y menos útil porque presenta problemas constructivos.