Carmen Sánchez, empleada de la administración número 20, en el centro comercial Rosaleda, que dirige Emilia Nuño, comentó que había sido una gran alegría, ya que es el primer premio de importancia que dan en varios meses. Y eso se nota en la clientela, que esta mañana era más abundante, atraídos por los carteles en el escaparate que anuncian que el boleto de Euromillones se había validado allí. "La publicidad y el boca a boca en el barrio se notan y hay un poco más de gente esta mañana".

La encargada desconoce quién es el agraciado o agraciada: "No tenemos ni idea de si es un cliente habitual o de paso, no ha aparecido, ni siquiera sabemos si lo sabe ya", comentó. "Estamos esperando a ver si aparece". El único pero, según la lotera, es que ha sido sólo un acertante, "no está tan repartido como la de Navidad", añadió.