El PSOE pide que la convivencia no sea obligatoria para acceder a las ayudas en la plusvalía

málaga. Que la plusvalía se ha convertido durante la crisis en un auténtico filón para el Ayuntamiento de Málaga se constata comparando los 13 millones de euros que recaudó por este impuesto en 2007 con los 57,1 reconocidos en 2015. Y que la mayor parte de esa aportación ha recaído en aquellos que han heredado el inmueble se demuestra con el simple hecho de que los ingresos de un impuesto ligado al mercado inmobiliario se hayan disparado precisamente en los años en los que el ladrillo ha estado más parado. Para suavizar los efectos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), que debe abonar la persona que vende una propiedad en el caso de operaciones de compraventa o la que la recibe si se trata de una donación o herencia, el Ayuntamiento rebajó el año pasado el tipo de gravamen (del 30%, el máximo legal, al 29%) y redistribuyó las bonificaciones que se aplican a las transmisiones 'mortis causa' para beneficiar a las viviendas de menor valor catastral (un 95% para inmuebles de hasta 75.000 euros). Esa horquilla se ha ampliado este año hasta los 100.000 euros, pero en la práctica pierde fuelle al mantenerse como requisito para poder acceder a esta ayuda que los beneficiarios demuestren una convivencia con el fallecido durante los dos años anteriores a su muerte (excepto casos de separación).

Un condicionante que el grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga pretende eliminar a través de una moción que presentará en el pleno municipal del próximo jueves. La petición no es nueva, ya que se viene repitiendo año tras año, pero los socialistas confían en poder sumar la mayoría suficiente en el Salón de Plenos para obligar al equipo de gobierno del PP a adoptar una medida que ya han hecho otros ayuntamientos como el de Madrid, en 2015.

Una fiscalidad más justa

El Ayuntamiento de Málaga ha cuadruplicado sus ingresos por este impuesto durante la crisis

Para compensar parte de la consiguiente caída de los ingresos que se produciría al suprimirse el requisito de la convivencia, el PSOE propone que a su vez se eliminen las ayudas para aquellas viviendas con un valor catastral superior a los 200.000 euros (salvo colectivos con necesidades especiales), que actualmente tienen una bonificación del 50% de la cuota, y de un 25% para las de más de 250.000 euros. «Esos valores son síntoma de una capacidad económica que no requiere bonificación alguna», afirma la portavoz socialista, María del Carmen Moreno, quien remarca que «las bonificaciones fiscales deben ser para personas o colectivos con especiales necesidades si realmente se quiere tener una fiscalidad progresiva y justa».

Al margen de las transmisiones 'mortis causa', el PSOE también se hace eco de la última sentencia judicial (avanzada por este periódico) que declara ilegal el cobro de la plusvalía si no hay beneficio en la venta de una casa, condenando al Ayuntamiento de Fuengirola a devolver el impuesto cobrado a un vecino que vendió por 70.000 euros un inmueble que había comprado por 230.000. Dado que en los últimos años ya son varios los fallos judiciales a nivel nacional que consideran que no debe pagarse la plusvalía cuando no se produce ese incremento de valor, los socialistas proponen que el Ayuntamiento inste al Gobierno central a modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para darle una solución definitiva a esta problemática.

Además, en el plano meramente municipal piden al equipo de gobierno que realice un informe sobre las liquidaciones efectuadas por los contribuyentes en los últimos cuatro años (las únicas que no estarían prescritas) que podrían ser susceptibles de reclamación al no producirse en la transmisión ningún incremento de valor de los terrenos. Es decir, hacer un cálculo de cuánto dinero tendría que devolver el Ayuntamiento en el caso de que quienes pagaron este impuesto y no obtuvieron beneficio alguno en la venta de su inmueble reclamaran judicialmente lo abonado.