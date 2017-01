Un proceso que levantó muchos recelos desde que el SAS lo puso en marcha

El modelo de las unidades intercentros se gestó cuando María Jesús Montero era la consejera de Salud y José Luis Gutiérrez ocupaba el puesto de gerente del SAS. Ambos defendieron los beneficios de la concebida como convergencia voluntaria. Sin embargo, esta medida levantó muchos recelos desde un principio, unas suspicacias que no se logró reducir; al contrario, fueron aumentado con el paso del tiempo en determinados servicios.

Uno de los asuntos que enrarecieron el proceso fue que si antes de la fusión había un jefe en un determinado servicio de Carlos Haya y otro en el del Clínico, después se nombró un solo director de unidad intercentros. Así pues, por el camino se quedaron médicos de mucho prestigio que se sintieron desplazados.

La creación de unidades intercentros conjuntas de Carlos Haya y del Clínico Universitario fue muy polémica desde el comienzo y provocó tensión e incertidumbre entre las plantillas de los dos hospitales. Los profesionales reiteraron sus quejas sobre que la medida se llevó a cabo sin escuchar su opinión. Aunque la Consejería de Salud y el SAS negaron esa versión y aseguraron que la convergencia voluntaria suponía un beneficio, el apartado positivo defendido por los gestores sanitarios no caló entre los trabajadores. Estos consideraron que la fusión más que voluntaria era un ordeno y mando.

Ante la controversia, el proceso se estancó y desde hace más de dos años no se han creado en Málaga más unidades intercentros. «Si no hay consenso, no tiene sentido seguir fusionando servicios», reconocieron dirigentes sanitarios. Para evitar males mayores el plan se paró. Además, hubo especialidades que se declararon radicalmente en contra de constituirse en unidades intercentros. Haber forzado a la convergencia en esos casos habría supuesto abrir una guerra y un enfrentamiento garantizados de antemano. Como auguró el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, lo que se une se puede desunir. Y así ha sido.