Tala y poda en la avenida de Europa

En los últimos días se vienen realizando trabajos de poda y sustitución de árboles en la avenida de Europa. Una actuación que no pasa desapercibida para los ciudadanos, algunos de los cuales, como José A. González, se dirige a este periódico para cuestionar la actuación al considerar que en su mayoría se trata de plátanos orientales, «algunos ejemplares jóvenes, con varias décadas, aparentemente sanos y que ofrecían una magnífica sombra». Trasladadas a los responsables de la actuación las dudas planteadas por este ciudadano, el director de Parques y Jardines, Javier Gutiérrez del Álamo, señala al respecto que esta intervención es el resultado de una inspección realizada por los técnicos de Parques y Jardines, quienes han detectado «una serie de árboles con pudriciones y peligro de caída», por lo que están siendo sustituidos. Todos excepto uno que, según indica, estaba situado bajo una línea de Endesa y cuyo alcorque será anulado. El responsable de Parques y Jardines agrega además que esos árboles han sido objeto de un informe técnico y ha señalado que la actuación que se realiza ha pasado por la comisión de Medio Ambiente. Y es que ante las críticas vertidas últimamente por algunos colectivos por la tala de árboles en algunas calles de la ciudad, como las actuaciones realizadas a finales del pasado año en la calle Martínez de la Rosa, así como en la calle Villanueva del Trabuco, junto a Virgen de Belén, intervenciones que habían sido cuestionadas por algunos colectivos, el Ayuntamiento mantiene que son exclusivamente criterios técnicos los que se tienen en cuenta a la hora de sustituir unos árboles por otros.

Palmeras en la avenida del Mayorazgo cuya poda se reclama. / J. M. A.

Mayorazgo: piden la poda de unas palmeras

En la avenida del Mayorazgo, frente al número 19, hay un seto con 7 palmeras de considerable altura, que a simple vista se observa que necesitan una poda, ya que cuenta con muchas hojas secas que cubren gran parte de las mismas. Juan Peláez, un vecino de la zona, asegura que en varias ocasiones ha solicitado a los servicios municipales que intervengan, sin éxito hasta el momento. «He llamado 6 ó 7 veces a la Junta de Distrito nº 2 y a Parque y Jardines dando aviso para que poden dichas palmeras. Al principio me decían que no era fecha para tal menester, posteriormente cuando ví que en otras zonas había unos operativos podando las palmeras de los paseos marítimos, lo volví a requerir a ese departamento de Parques y Jardines, que ya si era época de poda, y ni caso. Ahora me dicen siempre que los técnicos ya lo saben y que actuarán en ello. Pero sigue pasando el tiempo y nada de nada». Según este ciudadano, la poda que reclama no es solo por estética, ya que las ramas secas hace que las palmeras no luzcan lo que debieran, sino que se trata de un asunto en el que prima la seguridad, pues asegura que hay peligro de que por el peso que soportan, se pueda caer alguna.