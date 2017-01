El Consultivo aclarará si fue correcta la licencia para la cafetería del Miramar

El Consejo Consultivo de Andalucía será el organismo que finalmente determine si fue correcta o no la licencia de obras concedida por la Gerencia Municipal de Urbanismo para la conversión del Palacio Miramar en un hotel, en lo relativo a la construcción de una planta de cafetería sobre su cubierta. Como ya informó este periódico (ver SUR 12/12/2016), Urbanismo activó en julio del año pasado un expediente de revisión del permiso de obras para el hotel -solo sobre este nuevo cuerpo de 135 metros cuadrados- a raíz de la acción pública de unos vecinos de la zona que sostienen, en base a un estudio técnico, que el Ayuntamiento no debió autorizar el volumen de la cafetería porque el edificio cuenta con protección arquitectónica de grado 1, por lo que solo pueden permitirse en él actuaciones de rehabilitación o sustitución, pero no aquellas que añadan nuevas construcciones.

Los denunciantes, asesorados por el despacho de abogados Ius Urbis, no han recibido aún, seis meses después del inicio del expediente de revisión, una respuesta sobre su escrito. El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, explicó que la contestación la tendrán cuando se pronuncie al respecto el Consejo Consultivo, al que Urbanismo remitirá el expediente completo. «Aún no se le ha enviado, pero se le va a mandar, y en función de lo que dictamine se revisará la licencia o no», abundó Pomares, quien aclaró que, hasta que no se pronuncie este organismo de la Junta de Andalucía, no se dará el permiso de apertura para la cafetería. El pasado 29 de diciembre, Urbanismo otorgó la licencia de ocupación para el hotel, pero no en su totalidad.

Este asunto fue objeto de debate ayer en una comisión plenaria, a raíz de una moción del portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, que fue aprobada y en la que se pide que el equipo de gobierno aporte información al respecto y realice un informe sobre esta cuestión. También se aprobó lo mismo para la reforma de la fachada trasera del hospital Noble dentro del proyecto de casa hermandad del Descendimiento.